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Регион
Опубликовано 17 сентября, 12:55

Израиль вызвал скандал вокруг Евровидения – 2027: бойкот объявила ещё одна страна

Ирландия второй год подряд бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Ирландия не будет участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2027 и откажется от его трансляции. Такое решение принял ирландский общественный телеканал RTÉ после того, как Израиль допустили к участию в конкурсе.

В заявлении вещателя говорится, что участие страны в мероприятии «не может быть оправдано» на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа, возникшего по вине Израиля. Также RTÉ выразил обеспокоенность отсутствием независимого доступа международных журналистов в регион.

Украина подтвердила участие в «Евровидении-2027» в Болгарии
Украина подтвердила участие в «Евровидении-2027» в Болгарии

Евровидение-2027 станет 71-м конкурсом в истории. Впервые он пройдёт в Болгарии после победы страны на предыдущем соревновании в Вене с песней Bangaranga в исполнении певицы Дары. Нидерланды также решили бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля.

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Андрей Бражников
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