Израиль вызвал скандал вокруг Евровидения – 2027: бойкот объявила ещё одна страна

Ирландия не будет участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2027 и откажется от его трансляции. Такое решение принял ирландский общественный телеканал RTÉ после того, как Израиль допустили к участию в конкурсе.

В заявлении вещателя говорится, что участие страны в мероприятии «не может быть оправдано» на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа, возникшего по вине Израиля. Также RTÉ выразил обеспокоенность отсутствием независимого доступа международных журналистов в регион.

Евровидение-2027 станет 71-м конкурсом в истории. Впервые он пройдёт в Болгарии после победы страны на предыдущем соревновании в Вене с песней Bangaranga в исполнении певицы Дары. Нидерланды также решили бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля.