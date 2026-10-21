Известность любой ценой: Владелец «Титана» пожертвовал собой и четырьмя пассажирами ради славы

Создатель батискафа «Титан» Стоктон Раш намеренно отправил аппарат в смертельное погружение, чтобы войти в историю вместе с «Титаником». Такое заявление сделал эксперт по подводным аппаратам Карл Стэнли в книге Мэттью Гэвина Фрэнка «Submersed: Wonder, Obsession and Murder in the World of Amateur Submarines», передаёт Daily Mail.

Стэнли утверждает, что Раш был готов пожертвовать собой и четырьмя пассажирами ради известности. По его словам, предприниматель понимал опасность экспедиций, но стремился доказать, что способен организовать погружение к обломкам лайнера. В 2019 году Стэнли участвовал в испытательном погружении «Титана» у Багамских островов. Во время спуска он слышал громкие звуки, которые счёл признаком повреждения корпуса под давлением. Эксперт письменно предупредил Раша об опасности и призвал приостановить экспедиции, однако тот отверг его претензии к конструкции аппарата.

В июне 2023 года «Титан» разрушился во время погружения к «Титанику». Погибли все пять человек на борту. Стэнли также обратил внимание на название батискафа: в новелле Моргана Робертсона «Тщета», вышедшей в 1898 году, вымышленный лайнер «Титан» тонет в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом. Эксперт считает, что Раш хотел связать своё имя с историей знаменитого кораблекрушения.