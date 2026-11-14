В Ростове-на-Дону неизвестный под видом молодой матери проникал в родительские чаты и пытался получить интимные фотографии маленьких детей. Для убедительности он использовал изображения женщины с ребёнком, предположительно созданные нейросетью. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на участниц переписок.

В чатах незнакомец представлялся Соней, знакомился с женщинами и постепенно переходил к личному общению. Сначала обсуждал обычные родительские заботы, воспитание малышей и собственный якобы материнский опыт. Однако затем начинал задавать вопросы интимного характера.

По данным телеграм-канала, собеседник просил прислать откровенные снимки детей, в том числе младенцев в возрасте трёх месяцев. Чтобы вызвать доверие, он сам отправлял подобные изображения. Некоторым женщинам неизвестный открыто рассказывал о сексуальном интересе к несовершеннолетним, а другим давал непристойные советы по уходу за малышами.

Как утверждают участницы чатов, на уловки неизвестного едва не попались несколько женщин. Разоблачить предполагаемого злоумышленника удалось после того, как одна из матерей заподозрила обман и предупредила остальных.

Теперь женщины намерены обратиться в полицию. Личность человека, скрывавшегося за аккаунтом «Сони», пока не установлена.

Ранее Life.ru сообщал об аресте 49-летнего москвича, обвиняемого в развратной переписке с девятилетней девочкой из Новосибирска. В апреле 2026 года мать школьницы обнаружила подозрительное общение дочери с незнакомцем в соцсети. После обращения женщины в полицию следователи установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали его и предъявили обвинение.

Кроме того, Life.ru рассказывал о расследовании дела сообщества «Империя гусей», организаторов которого заподозрили в вымогательстве интимных материалов у подростков. По информации правозащитников, в отдельных случаях для давления на несовершеннолетних использовались изображения, созданные нейросетями. В июле председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, а число предполагаемых пострадавших на тот момент достигало 22 человек.