В Омской области полиция, по информации SHOT, начала проверку из-за видеороликов местного треш-блогера, в которых он затрагивает тему секса с вымышленной восьмилетней девочкой. Поводом для внимания правоохранителей стали публикации мужчины, называющего своё творчество юмористическим.

Омского блогера проверяют из-за слов о сексе с вымышленной девочкой. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснил Telegram-канал, автором видео является 34-летний Евгений. В соцсетях мужчина изображает врача, который якобы принимает пациентов. Среди вымышленных посетителей оказываются и дети. В одном из роликов блогер обращается к восьмилетней девочке по имени Алина и говорит о предполагаемой сексуальной связи с ней.

Публикации вызвали возмущение пользователей. В комментариях люди требуют заблокировать аккаунт Евгения и призывают правоохранителей обратить внимание на содержание видео.

Сам блогер в разговоре с SHOT попытался объяснить происходящее. По его словам, ролики носят исключительно «юмористический» характер, а к их созданию якобы причастен некий модератор. Евгений утверждал, что именно этот человек генерировал контент и размещал его в интернете.

Однако позднее мужчина сообщил журналистам, что самостоятельно ведёт свой канал. Он также рассказал, что раньше работал фельдшером, но впоследствии был уволен.

Кроме того, по информации SHOT, у Евгения накопились долги по кредитам на сумму более четырёх миллионов рублей, а сам он находится в розыске Федеральной службы судебных приставов.

После обращения журналистов SHOT в региональном МВД начали проверку.

Ранее Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор выступил за размещение в соцсетях контента, соответствующего возрасту пользователей. При этом ведомство опровергло сообщения о планах полностью запретить социальные сети детям младше 14 лет. В другом случае во Владивостоке полиция установила автора интернет-канала с призывами к травле школьников. Администратором оказалась 12-летняя девочка, а по факту происходившего было возбуждено уголовное дело.