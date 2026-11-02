Извращюга из Омска наряжается во врача и фантазирует о сексе с второклашкой — местные родители в панике
SHOT: Омского блогера проверяют из-за слов о сексе с вымышленной девочкой
Омского блогера проверяют из-за слов о сексе с вымышленной девочкой. Обложка © Telegram / SHOT
В Омской области полиция, по информации SHOT, начала проверку из-за видеороликов местного треш-блогера, в которых он затрагивает тему секса с вымышленной восьмилетней девочкой. Поводом для внимания правоохранителей стали публикации мужчины, называющего своё творчество юмористическим.
Омского блогера проверяют из-за слов о сексе с вымышленной девочкой. Видео © Telegram / SHOT
Как выяснил Telegram-канал, автором видео является 34-летний Евгений. В соцсетях мужчина изображает врача, который якобы принимает пациентов. Среди вымышленных посетителей оказываются и дети. В одном из роликов блогер обращается к восьмилетней девочке по имени Алина и говорит о предполагаемой сексуальной связи с ней.
Публикации вызвали возмущение пользователей. В комментариях люди требуют заблокировать аккаунт Евгения и призывают правоохранителей обратить внимание на содержание видео.
Сам блогер в разговоре с SHOT попытался объяснить происходящее. По его словам, ролики носят исключительно «юмористический» характер, а к их созданию якобы причастен некий модератор. Евгений утверждал, что именно этот человек генерировал контент и размещал его в интернете.
Однако позднее мужчина сообщил журналистам, что самостоятельно ведёт свой канал. Он также рассказал, что раньше работал фельдшером, но впоследствии был уволен.
Кроме того, по информации SHOT, у Евгения накопились долги по кредитам на сумму более четырёх миллионов рублей, а сам он находится в розыске Федеральной службы судебных приставов.
После обращения журналистов SHOT в региональном МВД начали проверку.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор выступил за размещение в соцсетях контента, соответствующего возрасту пользователей. При этом ведомство опровергло сообщения о планах полностью запретить социальные сети детям младше 14 лет. В другом случае во Владивостоке полиция установила автора интернет-канала с призывами к травле школьников. Администратором оказалась 12-летняя девочка, а по факту происходившего было возбуждено уголовное дело.
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