К борту прикрепили взрывчатку: В Ормузском проливе атаковали танкер

Танкер в Ормузском проливе загорелся и временно потерял ход после атаки с небольшого катера. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб. По данным UKMTO, небольшой катер подошёл к левому борту танкера. С него к корпусу судна прикрепили два взрывных устройства выше ватерлинии.

«Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении, из-за чего судно временно потеряло ход», — говорится в сообщении центра.

Огонь потушили, после чего танкер продолжил путь в следующий порт назначения. Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, по сведениям UKMTO, нет. Обстоятельства нападения расследуют.