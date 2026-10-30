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Опубликовано 30 октября, 11:19

К борту прикрепили взрывчатку: В Ормузском проливе атаковали танкер

UKMTO: к танкеру в Ормузском проливе прикрепили два взрывных устройства

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Танкер в Ормузском проливе загорелся и временно потерял ход после атаки с небольшого катера. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб. По данным UKMTO, небольшой катер подошёл к левому борту танкера. С него к корпусу судна прикрепили два взрывных устройства выше ватерлинии.

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«Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении, из-за чего судно временно потеряло ход», — говорится в сообщении центра.

Огонь потушили, после чего танкер продолжил путь в следующий порт назначения. Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, по сведениям UKMTO, нет. Обстоятельства нападения расследуют.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре на судне, которое направлялось к выходу из Ормузского пролива. Первые сведения поступили от стороннего наблюдателя. На тот момент причина возгорания оставалась неизвестной.

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Марина Фещенко
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