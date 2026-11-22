«К смертельному исходу»: Россиян предупредили об опасности БАДов для эрекции
Врач Прокофьев: При приёме БАДов для эрекции возрастает риск инфаркта
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Бесконтрольный приём БАДов для улучшения эрекции может обернуться осложнениями у мужчин с заболеваниями сердца и сосудов, предупредил врач Денис Прокофьев. Особенно осторожными стоит быть мужчинам старшего возраста. Среди возможных последствий он назвал инфаркт и инсульт.
«Потому что зачастую туда входят компоненты, которые усиливают кровоток, вызывая кратковременный спазм сосудов. Это у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей с повышенным риском тромбообразования может приводить к смертельному исходу», — отметил эксперт в беседе с «Абзацем».
Риск зависит от состава добавки. В некоторых средствах для потенции исследователи обнаружили силденафил, хотя производители не указали его на упаковке. В сочетании с препаратами из группы нитратов он может резко снизить артериальное давление.
При проблемах с эрекцией специалист посоветовал обратиться к урологу. Причиной могут быть атеросклероз, недостаточное кровоснабжение или психологические трудности. Добавки эти причины не устраняют. Выбор лечения зависит от того, что именно вызвало нарушение.
Ранее терапевт рассказал, чем могут быть опасны растительные капсулы для потенции с маркетплейсов. Входящие в их состав шафран и другие компоненты могут вызвать аллергию. У людей с нарушениями сердечного ритма такие средства также могут усилить аритмию.