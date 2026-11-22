Бесконтрольный приём БАДов для улучшения эрекции может обернуться осложнениями у мужчин с заболеваниями сердца и сосудов, предупредил врач Денис Прокофьев. Особенно осторожными стоит быть мужчинам старшего возраста. Среди возможных последствий он назвал инфаркт и инсульт.

«Потому что зачастую туда входят компоненты, которые усиливают кровоток, вызывая кратковременный спазм сосудов. Это у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей с повышенным риском тромбообразования может приводить к смертельному исходу», — отметил эксперт в беседе с «Абзацем».

Риск зависит от состава добавки. В некоторых средствах для потенции исследователи обнаружили силденафил, хотя производители не указали его на упаковке. В сочетании с препаратами из группы нитратов он может резко снизить артериальное давление.

При проблемах с эрекцией специалист посоветовал обратиться к урологу. Причиной могут быть атеросклероз, недостаточное кровоснабжение или психологические трудности. Добавки эти причины не устраняют. Выбор лечения зависит от того, что именно вызвало нарушение.