Нарушения эрекции выявили у 48,9% участников российского исследования, рассказала врач-уролог Виктория Шадеркина. По её словам, анализ охватывал мужчин 20–77 лет, однако точное число пациентов с этой проблемой в современной России неизвестно.

«Но принципиально важно понимать, что большинство выявленных нарушений не равнозначно полной «импотенции», — отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Рост продаж препаратов для эрекции тоже не доказывает увеличения заболеваемости, добавил уролог Александр Неменов. Он подчеркнул, что аптечная статистика учитывает упаковки, а лекарства покупают в том числе мужчины без нарушений — для уверенности.

До 40 лет проблемы нередко связаны со стрессом, тревогой, недосыпом и алкоголем. После 40–50 лет возрастает роль диабета, ожирения и сосудистых заболеваний, причём нарушения эрекции могут предшествовать другим проявлениям проблем с сердцем и сосудами.

В большинстве случаев лечение позволяет существенно улучшить состояние, а при обратимой причине — иногда полностью устранить нарушение. Сначала врачи выясняют его происхождение и оценивают сердечно-сосудистый риск, затем подбирают терапию. Помимо лекарств, существуют вакуумные устройства, инъекции и хирургические методы, объяснил медик.

К слову, мужское бесплодие может протекать без боли и нарушений эрекции. Хорошее самочувствие не гарантирует способности зачать ребёнка, поэтому при трудностях обследоваться необходимо обоим партнёрам.