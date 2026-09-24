Кабмин Армении опубликовал план по смещению католикоса Гарегина II

Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовал 74-страничный доклад, в котором обосновывается необходимость смещения католикоса всех армян Гарегина II и реформирования Армянской апостольской церкви. Документ подготовили по поручению главы правительства.

В докладе выделили 16 проявлений предполагаемого кризиса в ААЦ. В частности, Гарегина II обвиняют в нарушении обета безбрачия и попустительстве аналогичным нарушениям среди священнослужителей, «клановом управлении», политической деятельности, финансовой непрозрачности и распространении внешнего влияния.

Отдельно в документе говорится о необходимости смены руководства церкви. Правительственная программа на 2026–2031 годы предусматривает уход действующего католикоса, избрание местоблюстителя, принятие устава ААЦ с механизмами финансовой прозрачности и контроля за поведением духовенства, а затем выборы нового католикоса.

Власти также предлагают создать парламентскую комиссию для изучения изложенных в докладе обстоятельств и подготовки возможных изменений законодательства. Сам Пашинян ещё 24 августа говорил, что поручил подготовить доклад о ситуации в церкви.

Конфликт между правительством Пашиняна и руководством ААЦ продолжается уже несколько месяцев. Гарегин II и ещё шесть членов Верховного духовного совета также являются фигурантами уголовного производства, связанного с неисполнением судебного решения по делу бывшего священнослужителя. Церковь считает это преследование вмешательством в её внутреннюю жизнь.

Ранее сообщалось, что правящая партия Армении «Гражданский договор» включила в программу на 2026–2031 годы курс на смену главы Армянской апостольской церкви — отстранение католикоса Гарегина II и выборы нового, что церковь считает вмешательством в дела верующих. При этом партия декларирует светский характер государства и отделение религиозных организаций от государства.