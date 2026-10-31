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Регион
Опубликовано 31 октября, 02:30

Качиньский назвал протесты в Польше решающим этапом госпереворота

Обложка © X / FXHedge

Обложка © X / FXHedge

Политический кризис в Польше обострился на фоне конфликта вокруг Конституционного трибунала. Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что происходящее стало очередным этапом государственного переворота.

«В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота»,заявил политик в соцсети X.

Качиньский также назвал действия полиции вокруг Конституционного трибунала незаконными. По его мнению, происходящее свидетельствует о попытке противоправно установить контроль над конституционным органом.

Конституционный трибунал Польши заявил о попытке госпереворота
Конституционный трибунал Польши заявил о попытке госпереворота

Как писал Life.ru, на фоне беспорядков президент Польши Кароль Навроцкий экстренно вернулся в Варшаву и провёл встречу с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским и отстранённым от обязанностей главой Конституционного трибунала Богданом Свенчковским. Конфликт продолжается, а польские власти направляют в столицу полицейских из разных регионов страны.

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Лия Мурадьян
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