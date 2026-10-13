«Как бомба в голове»: Российские врачи провели уникальную операцию на мозге
На Камчатке врачи впервые выполнили операцию с высокопоточным шунтированием
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Врачи Камчатской краевой больницы совместно со специалистами федерального центра впервые провели операцию по выключению сложной аневризмы головного мозга с высокопоточным шунтированием. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.
Вмешательство провели специалисты Камчатской краевой больницы имени А. С. Лукашевского и Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронауки. В ведомстве отметили, что подобные операции относятся к редким не только для России, но и для мировой практики.
По словам нейрохирурга Виктора Лукьянчикова, пациентка длительное время жила с опасным сосудистым образованием. Специалист сравнил аневризму с «бомбой в голове», поскольку в случае повторного разрыва возникала угроза жизни.
Операция продолжалась несколько часов. В проведении вмешательства участвовали около 10–12 специалистов.
Врачи успешно завершили процедуру. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
Главный врач Камчатской краевой больницы Михаил Селютин отметил, что сотрудничество с федеральными специалистами позволит оказывать помощь тяжёлым пациентам непосредственно на Камчатке. По его словам, это избавляет людей от необходимости переносить длительный перелёт и перепады давления во время поездки в центральные регионы страны.
Российские нейрохирурги в последние годы осваивают всё более сложные методы лечения сосудистых заболеваний головного мозга. В июле Life.ru сообщал, что врачи Склифа впервые в России провели гибридную операцию на сосудах мозга у 43-летней пациентки с крупной аневризмой внутренней сонной артерии. Сложные операции при аневризмах проводят и в других регионах страны. В мае Life.ru рассказывал об уникальном вмешательстве в Северной Осетии, где хирурги прооперировали мужчину с гигантской аневризмой головного мозга.
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