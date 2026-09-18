«Как вы хотите сотрудничать?» В Госдуме указали на парадокс в подходах США

Деловые соглашения, которые Вашингтон предлагает Москве, вряд ли приблизят урегулирование на Украине. Причина — в параллельно принятом в США законопроекте об «адских санкциях» против России, заявил «Газете.ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий обратил внимание на двойственность ситуации. По его мнению, республиканцы не хотят конфликтовать с демократами перед ноябрьскими выборами и потому поддерживают санкционный билль. При этом те же политики говорят о готовности к сотрудничеству.

«Не очень понятно, как вы хотите сотрудничать и в чём будет заключаться ваше видение перспектив [урегулирования на Украине]», — отметил Чепа.

Он убежден: любые новые ограничения будут только осложнять мирный процесс, а не помогать ему.

Речь идёт о законопроекте США о новых санкциях против РФ, который получил неофициальное название «адские санкции». Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% для товаров из стран, которые продолжают закупать российские нефть и газ, а также новые ограничения против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ. Ранее Конгресс США одобрил инициативу и направил её на подпись президенту Дональду Трампу. В Кремле заявляли, что возможные ограничения могут осложнить переговорный процесс по Украине. В Китае тоже раскритиковали новый законопроект Белого дома.