Декабрь — время, когда даже самые закоренелые скептики начинают верить в чудеса, подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. Однако, по мнению эзотериков, не все дни последнего месяца одинаково подходят для загадывания желаний: одни благоприятны для привлечения денег и любви, а другие — для избавления от всего, что мешает двигаться вперёд. Life.ru рассказывает, какие дни декабря 2026 года обладают особой энергетикой и как правильно ею воспользоваться.

9 декабря — новолуние в знаке зодиака Стрелец

Новолуние в Стрельце 9 декабря 2026 года: какие желания стоит загадать в последний лунный цикл года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Вспомните, чего вам хотелось в начале 2026 года и какие из этих желаний вы до сих пор переносите из одного списка в другой. Возможно, пришло время пересмотреть свои планы, ведь 9 декабря в 03:52 по московскому времени наступит последнее новолуние уходящего года. На этот раз оно пройдёт в знаке Стрельца, который в астрологии отвечает за путешествия, образование, расширение горизонтов и стремление к свободе.

Если вы давно мечтаете переехать в другой город, освоить новую профессию, выучить иностранный язык или отправиться в путешествие, именно в этот день эзотерики советуют обратиться к Вселенной. Причём желания лучше формулировать без оглядки на обстоятельства, которые сейчас кажутся непреодолимыми.

Что сделать 9 декабря 2026 года? Возьмите чистый лист бумаги и запишите желания, связанные с вашим будущим. Представьте, какой вы хотели бы видеть свою жизнь через год, где просыпаться по утрам, чем заниматься и с какими людьми проводить время. Сохраните этот лист до следующего декабря.

12 декабря — последняя зеркальная дата 2026 года

Зеркальная дата 12.12.2026: как правильно загадать желание, чтобы привлечь любовь и обрести счастье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

У нумерологов к 12 декабря особое отношение, ведь это последний день уходящего года, когда номер месяца совпадает с числом. В нумерологии повторяющиеся комбинации цифр считаются усилителями энергии, а дата 12.12 символически связана с завершением одного жизненного этапа и подготовкой к следующему.

Если сложить цифры дня и месяца, получится шестёрка (1 + 2 + 1 + 2 = 6), которую нумерологи связывают с любовью, семьёй, красотой и домашним благополучием. Однако если взять полную дату 12.12.2026, итоговым числом станет семёрка, отвечающая за интуицию, самопознание и поиск своего предназначения.

Поэтому 12 декабря стоит прислушаться к себе, особенно если в последнее время вас не покидает ощущение, что вы живёте по чужому сценарию. Возможно, должность, о которой вы столько лет мечтали, уже не кажется привлекательной, а представления о счастливой семейной жизни давно изменились.

Что сделать 12 декабря 2026 года? В 12:12 запишите своё самое сокровенное желание, о котором, возможно, не знают даже близкие. Согласно эзотерическим представлениям, особенно благоприятна эта дата для привлечения любви, укрепления отношений и обретения внутренней гармонии.

17 декабря 2026 года — первая четверть растущей Луны

Растущая Луна 17 декабря 2026 года: какие ритуалы помогут приблизить исполнение заветного желания? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если на новолуние принято строить планы, то к первой четверти Луны эзотерики рекомендуют переходить от желаний к действиям. В декабре 2026 года эта фаза наступит 17-го числа в 08:43 по московскому времени. Представьте, что несколько дней назад вы попросили Вселенную помочь вам найти работу мечты, но ваше резюме по-прежнему лежит в черновиках, а объявления о вакансиях вы только сохраняете в закладки. По мнению астрологов, первая четверть Луны благоприятна именно для того, чтобы сделать первый шаг навстречу задуманному и показать готовность принять перемены.

Что сделать 17 декабря 2026 года? Вернитесь к списку желаний, составленному на новолуние, и выберите то, к исполнению которого можете приблизиться уже сегодня. Если мечтаете об увеличении дохода, в этот день можно заняться поиском новых источников заработка, а если хотите встретить любовь — принять приглашение туда, куда обычно отказываетесь идти.

21 декабря 2026 года — день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние 21 декабря 2026 года: как загадать желание и привлечь благополучие в новом году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2026 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 23:50 по московскому времени. В Северном полушарии на эту дату приходится самый короткий световой день года, после которого продолжительность дня начинает постепенно увеличиваться.

В эзотерических практиках зимнее солнцестояние символизирует возрождение, победу света над тьмой и начало нового жизненного цикла. С этой датой связывают и Йоль — древний германский праздник середины зимы, традиции которого в современных языческих практиках нередко переплетаются с обрядами привлечения благополучия и исполнения желаний.

Особенно важным этот день считается для тех, кому 2026 год дался нелегко. Если за последние месяцы вы пережили расставание, потеряли работу или разочаровались в человеке, которому доверяли, зимнее солнцестояние символически позволяет оставить пережитое в прошлом и освободить место для новых событий.

Что сделать 21 декабря 2026 года? Вечером зажгите свечу и подготовьте два листа бумаги. На первом напишите всё, что не хотели бы забирать с собой в 2027 год, а на втором — то, чему хотите найти место в своей жизни. Первый лист порвите и выбросьте, а второй сохраните до следующего зимнего солнцестояния.

24 декабря 2026 года — последнее полнолуние года

Холодная Луна 24 декабря 2026 года: как избавиться от негативной энергии в последнее полнолуние года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Холодная Луна, как традиционно называют декабрьское полнолуние, достигнет своего пика 24 декабря в 04:28 по московскому времени. В 2026 году она окажется в знаке Рака, с которым астрологи связывают семейные ценности, эмоциональную привязанность, чувство защищённости и отношения с близкими.

В отличие от новолуния, когда принято просить Вселенную о чём-то новом, полнолуние эзотерики считают временем избавления от лишнего и подведения итогов. Особенно это касается отношений, давно переставших приносить радость, накопленных за годы обид и страхов, из-за которых приходится отказываться от собственных желаний.

Что сделать 24 декабря 2026 года? Напишите письмо человеку, на которого до сих пор держите обиду, но не отправляйте его. Позвольте себе высказать всё, что накопилось за это время, а затем избавьтесь от письма. Согласно эзотерическим представлениям, такой ритуал помогает разорвать энергетическую связь с прошлым и перестать возвращаться к болезненным воспоминаниям.

31 декабря 2026 года — день подведения итогов и исполнения желаний

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января: как загадать желание на деньги, успех и карьерный рост? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Loginova

У последнего дня 2026 года есть своя нумерологическая особенность. Если сложить все цифры даты 31.12.2026, получится 17, а затем восьмёрка. Именно это число нумерологи связывают с материальным благополучием, карьерными достижениями, властью и вознаграждением за приложенные усилия.

Поэтому под бой курантов особенно символично загадывать желания, связанные с покупкой недвижимости, увеличением дохода, открытием собственного дела или получением долгожданной должности. При этом эзотерики советуют избегать слишком расплывчатых формулировок. Если вы мечтаете о квартире, представьте, в каком городе она находится, сколько в ней комнат и каким будет вид из окна, когда вы впервые проснётесь в своём новом доме.

Что сделать 31 декабря 2026 года? Незадолго до полуночи запишите три главных желания на 2027 год, сформулировав их в настоящем времени, словно они уже исполнились. Вместо «я хочу больше зарабатывать» напишите, какой именно доход получаете и на что можете позволить себе его тратить.

Как правильно загадывать желания в декабре, чтобы они сбылись?

Как правильно загадывать желания в декабре 2026 года: главные правила и советы для исполнения мечты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

По мнению эзотериков, даже самая энергетически сильная дата не поможет, если человек неправильно формулирует своё желание. Прежде чем обращаться к Вселенной, стоит обратить внимание на несколько правил, которых придерживаются в подобных практиках.

Избегайте частицы «не». Вместо «я больше не хочу жить в долгах» лучше написать «я живу в финансовом достатке».

Вместо «я больше не хочу жить в долгах» лучше написать «я живу в финансовом достатке». Не загадывайте желания за других людей. Если вы мечтаете о любви, просите о взаимных чувствах и счастливых отношениях, а не о любви конкретного человека.

Если вы мечтаете о любви, просите о взаимных чувствах и счастливых отношениях, а не о любви конкретного человека. Будьте конкретны. Представьте, что именно должно измениться в вашей жизни, чтобы вы могли сказать, что желание исполнилось.

Представьте, что именно должно измениться в вашей жизни, чтобы вы могли сказать, что желание исполнилось. Не рассказывайте всем о загаданном. В эзотерических практиках считается, что обсуждение сокровенных желаний с посторонними может рассеивать энергию намерения.

В эзотерических практиках считается, что обсуждение сокровенных желаний с посторонними может рассеивать энергию намерения. Не забывайте благодарить. Прежде чем просить о чём-то новом, вспомните, какие ваши желания уже исполнились в уходящем году.

Возможно, в декабре вам захочется попросить Вселенную о большой любви, а в 2027-м на первый план неожиданно выйдет карьера. У нумерологов есть способ заранее узнать, какая сфера жизни окажется для вас главной в наступающем году. Для этого достаточно рассчитать число своего личного года по дате рождения. А вы уже знаете, какое желание загадаете под бой курантов, или попробуете испытать удачу в одну из энергетически сильных дат декабря? Расскажите в комментариях.