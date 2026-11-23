Подмосковный комитет по туризму однажды составил собственный список мистических мест региона, и в него попали старинные каменоломни, заброшенная усадьба и даже курганы у платформы Переделкино. Многие уверены, что за аномальными зонами надо ехать за тысячу километров, например в Пермский край на знаменитую Молёбку. Но легенды о призраках, пропажах людей и сломанных часах живут гораздо ближе. Мы собрали места Подмосковья, где время, если верить рассказам, идёт по-своему.

Наполеоновские курганы в Переделкине

Наполеоновские курганы в Переделкине: где сбивается время. Фото © YouTube / False

В Баковском лесопарке, недалеко от платформы Переделкино, стоят невысокие курганы. Местная легенда связывает их с французскими солдатами, которые погибли в войну 1812 года. Туристы рассказывают странное: стрелки наручных часов здесь начинают вращаться быстрее, а время на телефонах сбивается. Учёные смотрят на курганы куда спокойнее и считают их древними погребальными сооружениями вятичей. А сбои восприятия умеет устраивать и сам мозг: вспомните, как часто мы заходим в комнату и тут же забываем зачем.

Урочище Шушмор: подмосковный «Бермудский треугольник»

Урочище Шушмор — аномальная зона Подмосковья. Фото © YouTube / Offroad Vnedorog

Это место затеряно среди лесов и болот Шатурского района, на границе с Московской и Владимирской областей, и на картах его не найти. Дурная слава появилась ещё в XIX веке, когда здесь проходил Коломенский тракт. По рассказам краеведов, за несколько десятилетий тут бесследно исчезли люди вместе с лошадьми и обозами. Пропал член земской управы с извозчиком и телегой, затем почтальон, землемер и несколько крестьян. Полиция следов не нашла.

Сегодня исследователи аномалий говорят о сильных магнитных колебаниях в урочище: компасы и другие приборы здесь будто бы начинают врать, а стрелки показывают не туда. Местные жители советуют не ходить в Шушмор без проводника, и дело тут скорее в болотах, чем в нечистой силе. История с бесследными пропажами напоминает другие загадки, где правда оказывается страннее вымысла: вот пять реальных событий, в которые до сих пор трудно поверить.

Смердячье озеро: круглое, как блюдце

Смердячье озеро под Шатурой и его легенды. Фото © Wikipedia / Шелковников Евгений Анатольевич.

Неподалёку от Шушмора, в окрестностях Рошаля, лежит почти идеально круглое озеро. По одной из версий, котловина появилась около десяти тысяч лет назад после падения метеорита. Котловины изучали специалисты РАН и МГУ. Результаты исследований подтверждают эту версию. Название связано с запахом сероводорода, который когда-то стоял над берегом. Есть и легенда: на валу у воды стояла часовня, и однажды она ушла под воду вместе с дьяком. Отсюда якобы и пошло мрачное «смерть дьячья».

Сьяновские каменоломни и Двуликая

Сьяновские каменоломни в округе Домодедово и легенда о Двуликой. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Под деревней Старосъяново в округе Домодедово тянутся старинные подземные ходы. Отсюда брали известняк для белокаменной Москвы, а сегодня Сьяны считают самой крупной из известных старинных систем каменоломен Подмосковья. Хозяйкой пещер называют Двуликую: по одной версии, это девушка с лицом старухи. Она будто бы наказывает грубиянов и выводит заблудившихся. Самый узкий лаз прозвали Щучьим: говорят, кто через него проползёт, вспомнит своё рождение.

Усадьба Ольгово и «Пиковая дама»

Усадьба Ольгово и призрак «Пиковой дамы». Фото © Wikipedia

В Дмитровском округе стоит заброшенная усадьба Апраксиных. В XVIII–XIX веках здесь работал крепостной театр, и сюда съезжалась московская знать. Гостьей усадьбы была Наталья Голицына, которую считают прототипом старой графини из «Пиковой дамы» Пушкина. По легенде, её призрак до сих пор бродит по залам и тоскует по балам и картам. Сама Голицына, которая прожила 96 лет, незадолго до смерти жаловалась, что под окнами ходит офицер в чёрном и зовёт её к могиле.

Станция Катуар: огненные шары над лесом

Станция Катуар: аномальная зона в Дмитровском округе. Фото © Wikipedia / Onoprienko2004.

Посёлок Некрасовский в Дмитровском округе прославился историями середины прошлого века. В окрестных лесах пропадали путники, причём с картами и компасами. Один профессор ушёл за грибами, нашёлся через несколько дней и уверял, что встретил человекоподобных существ. В 1960-х годах над станцией будто бы видели огненные шары. Говорят, здесь до сих пор отказывает техника, а людей накрывает беспричинная паника. Уфологи упоминают Катуар среди мест, где видели НЛО.

Урочище Троица-Чижи у деревни Часовня

Аномальная зона у деревни Часовня под Павловским Посадом. Фото © VK / Павловский Посад ™

Примерно в двух километрах от деревни Часовня, в урочище Троица-Чижи, находится храм Троицы Живоначальной. Деревянная церковь на этом месте упоминается в документах 1628 года. По преданию, раньше здесь было капище. Уфологи называют это место геопатогенным узлом: деревья в лесу растут под неестественным углом, летом на траве появляются круги, а местные слышат странные звуки. Сюда любят приезжать в полнолуние, а ближайшее уже скоро: 24 ноября взойдёт Бобровая Луна, и астрологи советуют пережить её без резких решений.

Часы в Переделкине, пропажи в Шушморе, Двуликая в Сьянах и графиня в Ольгове: мистические легенды встречаются и рядом со столицей, и в отдалённых уголках области. Только не забывайте о простой безопасности: болота, руины и подземелья опасны без всякой мистики. Один из входов в Сьяны даже заваривали в декабре 2020 года, когда там заблудилась группа детей с экскурсоводом. А если хочется разгадывать тайны не выходя из дома, проверьте, помните ли вы, какая улика в советских детективах меняла всё.