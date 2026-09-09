Какие улицы перекроют в Москве 12 сентября из-за Осеннего велофестиваля: маршрут, время и регистрация

12 сентября 2026 года в Москве пройдет Осенний велофестиваль. Велосипедисты стартуют от Воробьёвых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Life.ru собрал всё, что известно о маршруте, времени заездов, регистрации и ограничениях движения в Москве 12 сентября.

Осенний велофестиваль пройдёт в Москве в субботу, 12 сентября 2026 года. Фестивальный городок на Воробьёвых горах откроется в 11:30, а участников массового заезда разделят на три потока со стартами в 12:30, 13:30 и 14:30. Участие бесплатное, однако перед поездкой необходимо зарегистрироваться и выбрать конкретное время старта.

Для автомобилистов 12 сентября важнее другое: трасса велофестиваля затронет Воробьёвы горы, Бережковскую набережную и Садовое кольцо, поэтому движение автомобилей на этом направлении будет ограничиваться. Причём транспортные изменения могут начаться задолго до первого массового старта: утром на практически той же связке улиц пройдут спортивная велогонка CyclingRace «Москва» и финальный этап велогонки «Россия».

В Москве 12 сентября пройдёт Осенний велофестиваль со стартом на Воробьёвых горах. Фото © Life.ru

Какие улицы перекроют в Москве 12 сентября 2026 года

На 8 сентября Дептранс Москвы ещё не опубликовал окончательную поуличную схему перекрытий и время закрытия каждого участка 12 сентября. Поэтому появляющиеся в поиске списки с Крылатской улицей, ВДНХ, Продольным и Поперечными проездами нельзя автоматически относить к Осеннему велофестивалю 2026 года: в выдаче остаются материалы о мероприятиях прошлых лет.

Уже подтверждено, что маршрут Осеннего велофестиваля 12 сентября пройдёт:

от Воробьёвых гор;

через Бережковскую набережную;

с выходом на Садовое кольцо.

Маршрут Осеннего велофестиваля 12 сентября: Воробьёвы горы, Бережковская набережная и Садовое кольцо. Инфографика © Life.ru

Именно поездки через этот сектор Москвы автомобилистам стоит планировать особенно внимательно. Организаторы спортивных заездов также сообщают, что утром трасса будет свободна от автомобильного движения, а старт и финиш спортивной части разместят на улице Косыгина в районе Воробьёвых гор.

Life.ru обновит этот раздел сразу после публикации Дептрансом точного списка улиц и времени перекрытий.

Когда начнутся перекрытия 12 сентября

Точное время введения дорожных ограничений для Осеннего велофестиваля пока не объявлено.

При этом автомобилистам важно учитывать утреннюю программу. По предварительному расписанию CyclingRace стартовый городок на Университетской площади откроется уже в 06:00, участники велозаезда стартуют в 08:00, велогонки — в 08:30, а последний спортсмен должен финишировать около 11:30. Организаторы указывают, что соревнования проходят по трассе, свободной от автомобильного движения.

12 сентября автомобилистам стоит учитывать ограничения движения на маршруте велофестиваля. Фото © Life.ru

С 11:30 на Воробьёвых горах уже начинает работать городок Осеннего велофестиваля, после чего массовые колонны стартуют в 12:30, 13:30 и 14:30.

Таким образом, рассчитывать, что дороги на маршруте будут свободны для автомобилей до 12:30, не стоит. Точное окно ограничений станет известно после сообщения ЦОДД и Дептранса.

Маршрут Осеннего велофестиваля в Москве 12 сентября

Старт массового Осеннего велофестиваля состоится у Воробьёвых гор. Далее велосипедисты проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо.

Организаторы пока не опубликовали на странице массового фестиваля полный поуличный трек со всеми поворотами. Однако спортивные заезды, проходящие утром 12 сентября, также соединяют Воробьёвы горы, набережную Москвы-реки и Садовое кольцо. Стартовый городок CyclingRace находится на Университетской площади, а старт и финиш — на улице Косыгина.

Для участников именно массового велофестиваля ориентиром остаются Воробьёвы горы и выбранный при регистрации временной слот.

Во сколько начинается Осенний велофестиваль 12 сентября

Основное расписание:

11:30 — открытие фестивального городка на Воробьёвых горах и начало сбора участников.

12:30 — старт первой колонны.

13:30 — старт второй колонны.

14:30 — старт третьей колонны.

Организаторы просят приезжать именно к выбранному при регистрации времени, чтобы не создавать лишнего скопления велосипедистов. В городке заявлены интерактивные фотозоны, конкурсы, розыгрыши и другие развлечения.

Участников Осеннего велофестиваля разделят на три стартовых потока — в 12:30, 13:30 и 14:30. Фото © Life.ru

Как зарегистрироваться на Осенний велофестиваль 2026

Регистрация на Осенний велофестиваль уже открыта на официальном сайте Московского велофестиваля. При оформлении необходимо выбрать один из трёх стартов — 12:30, 13:30 или 14:30.

После регистрации участнику присваивается номер. Его можно распечатать и закрепить на одежде или велосипеде. Участие в массовом фестивале бесплатное.

Важно не путать массовый Осенний велофестиваль с проходящим утром CyclingRace: для спортивной гонки действует отдельная регистрация, медицинские требования и собственное расписание.

Можно ли участвовать в велофестивале с детьми

Да. Организаторы указывают, что присоединиться к Осеннему велофестивалю может любой желающий, однако дети младше 16 лет должны находиться в сопровождении взрослых.

Велосипедистам рекомендуют использовать шлем, перчатки, налокотники и наколенники. Средняя скорость движения массовой колонны составит около 14–15 км/ч.

Электросамокаты, моноколёса и другие средства индивидуальной мобильности к участию не допускаются. На электровелосипеде ехать можно, но скорость необходимо ограничить 15 км/ч.

Как проехать автомобилистам по Москве 12 сентября

Автомобилистам, которым 12 сентября нужно пересечь центр или западную часть Москвы, лучше не закладываться на маршрут через Воробьёвы горы, Бережковскую набережную и Садовое кольцо.

До публикации точной схемы перекрытий невозможно корректно назвать один универсальный объезд. Оптимальный вариант — непосредственно перед выездом проверить дорожную ситуацию в навигаторе и при необходимости строить маршрут через ТТК или другие магистрали в обход закрытых участков.

Особенно большой запас времени стоит предусмотреть тем, кому необходимо попасть в район Воробьёвых гор или пересечь Садовое кольцо: утром здесь пройдут спортивные заезды, а днём — массовый велофестиваль.

Изменится ли общественный транспорт 12 сентября

На 8 сентября организаторы и Дептранс не опубликовали список конкретных маршрутов автобусов и электробусов, которые будут изменены из-за Осеннего велофестиваля.

Если наземный транспорт проходит непосредственно через улицы, попавшие под перекрытия, его трассы могут быть временно скорректированы. Конкретные номера маршрутов и время изменений следует проверять после отдельного сообщения Дептранса.

Для поездок в районы, затронутые массовыми мероприятиями, наиболее предсказуемым вариантом остаётся метро.

Будет ли перекрыто Садовое кольцо 12 сентября

Маршрут Осеннего велофестиваля точно выходит на Садовое кольцо, а спортивные заезды 12 сентября также используют его в своей трассе.

При этом на 8 сентября официальная схема с указанием того, будет ли Садовое кольцо закрыто целиком или движение станут ограничивать по отдельным сторонам и участкам, ещё не опубликована.

Поэтому водителям лучше исходить из того, что проезд по привычному маршруту через Садовое кольцо 12 сентября может оказаться недоступен или значительно усложнён.

Главное об Осеннем велофестивале 12 сентября 2026 года

Осенний велофестиваль состоится 12 сентября 2026 года. Стартовая площадка находится на Воробьёвых горах, маршрут проходит через Бережковскую набережную и Садовое кольцо.

Сбор начинается в 11:30, старты массовых колонн назначены на 12:30, 13:30 и 14:30. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Автомобилистам нужно готовиться к ограничениям движения в районе маршрута. Точный список перекрытых улиц и время ограничений Дептранс должен опубликовать отдельно. Утром 12 сентября по этой же части города проходят спортивные велозаезды, поэтому изменения дорожной ситуации могут начаться значительно раньше старта массового фестиваля.

Частые вопросы

Когда Осенний велофестиваль в Москве в 2026 году?

Осенний велофестиваль пройдёт в субботу, 12 сентября 2026 года.

Где стартует Осенний велофестиваль 12 сентября?

Участники собираются на Воробьёвых горах.

Во сколько стартует велофестиваль?

Колонны стартуют в 12:30, 13:30 и 14:30. Фестивальный городок открывается в 11:30.

Какой маршрут Осеннего велофестиваля?

Велосипедисты стартуют от Воробьёвых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо.

Какие улицы перекроют в Москве 12 сентября?

Подробную поуличную схему Дептранс на 8 сентября ещё не опубликовал. Подтверждено, что ограничения затронут трассу в районе Воробьёвых гор, Бережковской набережной и Садового кольца. Точный график необходимо обновить после сообщения ЦОДД.

Нужно ли регистрироваться на Осенний велофестиваль?

Да. Участие бесплатное, однако необходимо заранее зарегистрироваться и выбрать стартовый слот.

Можно ли приехать на электросамокате?