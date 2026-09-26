Камеры выдали британца, выследившего и убившего бывшую жену в Норидже

В Великобритании 61-летнего Рэя Уильямса приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшей жены Тании. Провести за решёткой ему предстоит не менее 27 лет, сообщила полиция графства Норфолк.

49-летнюю женщину нашли вечером 17 января возле её дома в Норидже. Прибывшие на место медики спасти её не смогли. Прямых свидетелей нападения не оказалось, поэтому восстановить картину преступления следователям помогли камеры наблюдения, цифровые данные и вещественные доказательства.

Записи показали, что в тот вечер Уильямс искал бывшую супругу в нескольких заведениях Нориджа, где она отдыхала с друзьями. Позже Тания отправилась домой на автобусе, а неподалёку от её дома камеры зафиксировали автомобиль, соответствующий машине Уильямса. Спустя несколько минут на женщину напали.

В автомобиле мужчины полиция впоследствии обнаружила следы крови Тании. Камеры также запечатлели, как после преступления Уильямс выбросил часы, несколько раз переодевался и перемещался по городу. В одном из мест, где он побывал, следователи нашли упаковку от лезвия со следами крови погибшей.

В суде также прозвучало, что после распада их 26-летнего брака Уильямс продолжал следить за бывшей женой. Присяжные после 17-дневного процесса единогласно признали его виновным в убийстве. Приговор вынес суд Нориджа 25 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал о деле жителя Ростова-на-Дону, обвинённого в убийстве бывшей супруги. После исчезновения женщины мужчина первоначально отрицал причастность, однако затем признался. Тело погибшей обнаружили в лесу, а фигуранта отправили под стражу. В другом случае в Иркутской области мужчина напал на супругу прямо во время оформления развода в загсе. Подобные преступления нередко становятся продолжением длительных семейных конфликтов, обстоятельства которых затем устанавливают следствие и суд.