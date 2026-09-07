Канадский астроном Филип Стук прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа на Луну. Его слова приводит РИА «Новости». Почётный профессор Института исследований Земли и космоса напомнил, что американцы не были первой нацией, кто достиг спутника Земли.

«Нация, которой принадлежат эти достижения, не выдвигает таких претензий, признавая, как это делают все космические державы, что Луна никому не принадлежит», — отметил учёный.

Стук также отметил, что президент США не ограничивается словами о Луне и называет Канаду одним из американских штатов. В реальности, подчеркнул учёный, эти заявления ничего не значат.

«Луна-2» — советская автоматическая межпланетная станция, ставшая первым в истории аппаратом, достигшим поверхности Луны. Запущенная 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур, станция совершила перелёт за 38,5 часа и 14 сентября 1959 года впервые в мире достигла поверхности естественного спутника Земли в районе Моря Ясности, доставив на Луну вымпелы с символикой СССР. В ходе полёта «Луна-2» также провела важные научные исследования, впервые зафиксировав отсутствие у Луны выраженного магнитного поля и подтвердив наличие солнечного ветра, что стало значительным вкладом в изучение космического пространства и укрепило лидерство Советского Союза в начале космической гонке.