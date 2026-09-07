Канадский астроном напомнил Трампу, кто первым достиг Луны
Астроном Стук напомнил Трампу, что США не первыми достигли Луны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Канадский астроном Филип Стук прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа на Луну. Его слова приводит РИА «Новости». Почётный профессор Института исследований Земли и космоса напомнил, что американцы не были первой нацией, кто достиг спутника Земли.
«Нация, которой принадлежат эти достижения, не выдвигает таких претензий, признавая, как это делают все космические державы, что Луна никому не принадлежит», — отметил учёный.
Стук также отметил, что президент США не ограничивается словами о Луне и называет Канаду одним из американских штатов. В реальности, подчеркнул учёный, эти заявления ничего не значат.
«Луна-2» — советская автоматическая межпланетная станция, ставшая первым в истории аппаратом, достигшим поверхности Луны. Запущенная 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур, станция совершила перелёт за 38,5 часа и 14 сентября 1959 года впервые в мире достигла поверхности естественного спутника Земли в районе Моря Ясности, доставив на Луну вымпелы с символикой СССР. В ходе полёта «Луна-2» также провела важные научные исследования, впервые зафиксировав отсутствие у Луны выраженного магнитного поля и подтвердив наличие солнечного ветра, что стало значительным вкладом в изучение космического пространства и укрепило лидерство Советского Союза в начале космической гонке.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США, опубликовав в Truth Social её изображение с американским флагом и надписью «Луна наша». Других пояснений к публикации президент не дал. Депутат Госдумы Светлана Журова напомнила американскому лидеру, что советская станция «Луна-2» первой достигла поверхности спутника в 1959 году. По её словам, СССР и Россия при этом никогда не пытались присвоить небесное тело.
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