Кандидат на пост генсека ООН предложил созвать мирную конференцию по Украине
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Претендент на должность генерального секретаря ООН Олара Отунну озвучил инициативу по урегулированию ситуации вокруг Украины. По мнению угандийского дипломата, всемирной структуре следует безотлагательно перейти к практическим шагам на дипломатическом треке.
Бывший постоянный представитель африканской республики убеждён в необходимости оперативного привлечения всех заинтересованных участников к диалогу. Главным инструментом нормализации обстановки он видит организацию масштабного переговорного процесса на нейтральной площадке.
«Необходимо в срочном порядке работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы созвать или поддержать глобальную мирную конференцию. Её целью должно стать немедленное прекращение конфликта», — заявил Отунну ТАСС.
Тем временем Швейцария заявила о готовности предоставить свою территорию для проведения очередного раунда переговоров по Украине. Как сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. МИД России, в свою очередь, исключил вероятность переговоров в Швейцарии, так как от швейцарского нейтралитета мало что осталось.
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