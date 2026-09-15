Кандидат на пост генсека ООН предложил созвать мирную конференцию по Украине

Претендент на должность генерального секретаря ООН Олара Отунну озвучил инициативу по урегулированию ситуации вокруг Украины. По мнению угандийского дипломата, всемирной структуре следует безотлагательно перейти к практическим шагам на дипломатическом треке.

Бывший постоянный представитель африканской республики убеждён в необходимости оперативного привлечения всех заинтересованных участников к диалогу. Главным инструментом нормализации обстановки он видит организацию масштабного переговорного процесса на нейтральной площадке.

«Необходимо в срочном порядке работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы созвать или поддержать глобальную мирную конференцию. Её целью должно стать немедленное прекращение конфликта», — заявил Отунну ТАСС.