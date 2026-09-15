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Опубликовано 15 сентября, 05:09

Кандидат на пост генсека ООН предложил созвать мирную конференцию по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Претендент на должность генерального секретаря ООН Олара Отунну озвучил инициативу по урегулированию ситуации вокруг Украины. По мнению угандийского дипломата, всемирной структуре следует безотлагательно перейти к практическим шагам на дипломатическом треке.

Бывший постоянный представитель африканской республики убеждён в необходимости оперативного привлечения всех заинтересованных участников к диалогу. Главным инструментом нормализации обстановки он видит организацию масштабного переговорного процесса на нейтральной площадке.

«Необходимо в срочном порядке работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы созвать или поддержать глобальную мирную конференцию. Её целью должно стать немедленное прекращение конфликта», — заявил Отунну ТАСС.

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Тем временем Швейцария заявила о готовности предоставить свою территорию для проведения очередного раунда переговоров по Украине. Как сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. МИД России, в свою очередь, исключил вероятность переговоров в Швейцарии, так как от швейцарского нейтралитета мало что осталось.

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Оксана Попова
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