Самостоятельно применять антибиотики при покраснении глаз не стоит, предупредил офтальмолог, кандидат медицинских наук Антон Казанцев. По его словам, причиной воспаления могут быть вирусы, против которых такие препараты бессильны.

В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, что аденовирусы способны вызывать одновременно простуду и конъюнктивит. При этом покраснение, слезотечение и выделения не позволяют самостоятельно отличить инфекцию от аллергии или сухости глаз.

Капли со стероидами без назначения врача также использовать нельзя. Для профилактики важно мыть руки после общественного транспорта и перед прикосновением к глазам, отказаться от привычки тереть их грязными руками. Полотенца, косметику и глазные капли не следует передавать другим людям.

При покраснении и дискомфорте контактные линзы необходимо снять. Лучше носить с собой очки, чтобы не терпеть неприятные ощущения до возвращения домой. При подозрении на воспаление нужно обратиться к офтальмологу. Боль, сильная светобоязнь, внезапное либо сохраняющееся ухудшение зрения требуют срочной помощи.