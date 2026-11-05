Капли в сторону! Офтальмолог объяснил, как избежать конъюнктивита
Врач Казанцев призвал не чесать глаза руками, чтобы избежать конъюнктивита
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Самостоятельно применять антибиотики при покраснении глаз не стоит, предупредил офтальмолог, кандидат медицинских наук Антон Казанцев. По его словам, причиной воспаления могут быть вирусы, против которых такие препараты бессильны.
В беседе с «Радио 1» специалист объяснил, что аденовирусы способны вызывать одновременно простуду и конъюнктивит. При этом покраснение, слезотечение и выделения не позволяют самостоятельно отличить инфекцию от аллергии или сухости глаз.
Капли со стероидами без назначения врача также использовать нельзя. Для профилактики важно мыть руки после общественного транспорта и перед прикосновением к глазам, отказаться от привычки тереть их грязными руками. Полотенца, косметику и глазные капли не следует передавать другим людям.
При покраснении и дискомфорте контактные линзы необходимо снять. Лучше носить с собой очки, чтобы не терпеть неприятные ощущения до возвращения домой. При подозрении на воспаление нужно обратиться к офтальмологу. Боль, сильная светобоязнь, внезапное либо сохраняющееся ухудшение зрения требуют срочной помощи.
Ранее Life.ru выяснил, почему после сна появляется ощущение песка в глазах. Среди возможных причин — сухой воздух в спальне, аллергены в постельных принадлежностях и неполное смыкание век ночью.