Капризов первым забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

«Миннесота Уайлд» победила «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Победный гол на счету российского нападающего Кирилла Капризова.

Россиянин первым в сезоне НХЛ отличился десятью заброшенными шайбами. Сейчас на его счету 15 очков (10+5) в девяти играх сезона. Ещё одна шайба на счету Данилы Юрова, для которого этот гол стал четвёртым в сезоне. Яков Тренин и Максим Шабанов отметились голевыми передачами.

Десятая шайба Кирилла Капризова в сезоне НХЛ. Видео © X / Minnesota Wild

«Миннесота» набрала 13 очков в девяти играх и лидирует в Центральном дивизионе. «Коламбус» отметился шестью очками в семи играх и располагается на седьмой позиции в Столичном дивизионе.