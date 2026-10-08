Карантин в Приангарье после случая пневмонии снят

В Иркутской области сняли карантинные ограничения, введённые в связи со случаем пневмонии. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в видеообращении в своём канале в MAX.

«Карантин снят. Работаем в привычном режиме», — заявил глава Приангарья.

Противоэпидемические мероприятия проводили после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института. По информации Роспотребнадзора, расширенные исследования не выявили в материале пациентки микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью.