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Регион
Опубликовано 8 октября, 17:59

Карантин в Приангарье после случая пневмонии снят

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Иркутской области сняли карантинные ограничения, введённые в связи со случаем пневмонии. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в видеообращении в своём канале в MAX.

«Карантин снят. Работаем в привычном режиме», — заявил глава Приангарья.

Противоэпидемические мероприятия проводили после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института. По информации Роспотребнадзора, расширенные исследования не выявили в материале пациентки микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью.

Кобзев: В Иркутском противочумном институте не выявили аварий с патогенами
Кобзев: В Иркутском противочумном институте не выявили аварий с патогенами

Кобзев сообщил, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в учреждении не выявлено. К настоящему моменту санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остаётся спокойной, все профилактические мероприятия после заболевания сотрудницы противочумного института полностью завершены. Медицинское наблюдение за всеми контактными также завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, специалисты не выявили.

Больше новостей о здоровье и профилактике заболеваний — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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