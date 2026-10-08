Карантин в Приангарье после случая пневмонии снят
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Иркутской области сняли карантинные ограничения, введённые в связи со случаем пневмонии. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в видеообращении в своём канале в MAX.
«Карантин снят. Работаем в привычном режиме», — заявил глава Приангарья.
Противоэпидемические мероприятия проводили после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института. По информации Роспотребнадзора, расширенные исследования не выявили в материале пациентки микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью.
Кобзев сообщил, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в учреждении не выявлено. К настоящему моменту санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остаётся спокойной, все профилактические мероприятия после заболевания сотрудницы противочумного института полностью завершены. Медицинское наблюдение за всеми контактными также завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, специалисты не выявили.
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