Кобзев: В Иркутском противочумном институте не выявили аварий с патогенами

Заболевшая сотрудница Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в учреждении не выявлено, сообщили по итогам проверки. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Губернатор Игорь Кобзев — о ситуации в Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

Экспертная комиссия и специалисты Роспотребнадзора завершили комплекс профилактических мероприятий после случая внебольничной пневмонии у сотрудницы института. Проверка подтвердила соблюдение необходимых мер контроля при работе с патогенными микроорганизмами.

Медицинское наблюдение за всеми контактными также завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено.

Почти пять тысяч лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске и Шелехове оценивают как спокойную.

Напомним, в начале октября после госпитализации сотрудницы Иркутского противочумного института в Шелехове были введены профилактические ограничения: стационар местной больницы временно закрыли на карантин, а около 200 контактных лиц взяли под медицинское наблюдение. 4 октября Роспотребнадзор сообщил, что у пациентки диагностировали пневмонию неустановленной этиологии, при этом микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью, в биоматериале не обнаружили. Позднее большинство ограничений начали снимать по мере получения отрицательных результатов исследований.