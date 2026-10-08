Почти 5000 анализов не выявили опасных инфекций: В Приангарье подвели итоги проверки

Роспотребнадзор завершил медицинское наблюдение за всеми людьми, контактировавшими с сотрудницей Иркутского противочумного института, которая умерла после заболевания пневмонией. Ни у одного из них не обнаружили нарушений здоровья, связанных с опасной инфекционной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«У всех контактных завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, результаты почти 5 000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, специалисты завершили наблюдение за оставшимися контактными лицами. Ещё 7 октября обследования закончились более чем для 90% людей из этой группы. Теперь медики отчитались о завершении наблюдения за всеми.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске, Шелехове и области в целом ведомство оценивает как спокойную. По заключению Роспотребнадзора, эпидемических рисков для населения в связи с произошедшим нет.

Ранее Life.ru сообщал о результатах проверки биологической безопасности в институте. Специалисты не обнаружили аварий при работе с патогенными микроорганизмами. При этом среди обследованных контактных выявили два случая CoViD-19 и два случая риновирусной инфекции. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию Роспотребнадзора. Представитель Кремля указал на большое количество недостоверных сообщений вокруг происшествия.