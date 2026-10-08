Обстановка спокойная: В Приангарье завершили все проверки после случая пневмонии

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остаётся спокойной, а все профилактические мероприятия после заболевания сотрудницы противочумного института полностью завершены. Никаких угроз для населения специалисты не обнаружили. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По словам главы области, медики закончили наблюдение за всеми людьми, контактировавшими с заболевшей. Почти пять тысяч лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов. Нарушений здоровья, связанных с опасной инфекционной патологией, также не зафиксировано.

Отдельно специалисты проверили соблюдение требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте. Установлено, что заболевшая сотрудница была привита и имела иммунитет к инфекциям, с которыми работала. Никаких аварий при обращении с патогенными микроорганизмами в учреждении не выявили.

Кобзев также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения накануне подтвердила отсутствие рисков для населения. По его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутске и Шелехове находится под контролем.

Губернатор поблагодарил специалистов Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анну Попову, сотрудников Минздрава и местных медиков за круглосуточную работу. Он отметил, что проверка проходила на фоне активного распространения тревожных сообщений.

«Это было испытание, но мы его прошли достойно», — заключил глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор опроверг слухи о втором заболевшем в Иркутске. В соцсетях утверждали, будто симптомы неизвестной инфекции появились ещё у одного человека, контактировавшего с сотрудницей института. Ведомство назвало эти сведения недостоверными. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал распространение неподтверждённых сообщений. Представитель Кремля призвал ориентироваться исключительно на информацию профильных специалистов.