Почти 5 тыс анализов и ни одного патогена: В Иркутской области завершили наблюдение после случая пневмонии
В Иркутской области завершили наблюдение за контактными после случая пневмонии
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В Иркутской области завершили комплекс профилактических мероприятий после случая заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института внебольничной пневмонией. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор Игорь Кобзев о ситуации в Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи
Медицинское наблюдение за всеми контактными также завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, специалисты не выявили.
За время проверки провели почти 5 тысяч лабораторных исследований. Результаты не показали наличия опасных патогенных микроорганизмов.
По словам Кобзева, специалисты Роспотребнадзора, федерального и регионального Минздрава, медики Иркутска и Шелехова, а также правоохранители работали в условиях повышенного информационного внимания.
Губернатор поблагодарил специалистов за проведённую работу. Отдельно он отметил главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Кобзев заявил, что комплекс мероприятий завершён после получения официальной информации от экспертной комиссии и специалистов санитарного ведомства.
История с заболевшей сотрудницей Иркутского противочумного института получила широкий резонанс после появления сообщений о возможной особо опасной инфекции. Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор не обнаружил в биоматериалах женщины микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью, а у контактировавших с ней людей выявили только два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.
Проверка самого института также не выявила нарушений биологической безопасности. Специалисты не обнаружили аварий при работе с патогенными микроорганизмами, а к 7 октября медицинское наблюдение завершили более чем у 90% контактных лиц.
Накануне завершения всех мероприятий Life.ru также сообщал, что почти 5 тысяч лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов, а санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске, Шелехове и области Роспотребнадзор оценивал как спокойную.
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