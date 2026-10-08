Почти 5 тыс анализов и ни одного патогена: В Иркутской области завершили наблюдение после случая пневмонии

В Иркутской области завершили комплекс профилактических мероприятий после случая заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института внебольничной пневмонией. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Губернатор Игорь Кобзев о ситуации в Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

Медицинское наблюдение за всеми контактными также завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, специалисты не выявили.

За время проверки провели почти 5 тысяч лабораторных исследований. Результаты не показали наличия опасных патогенных микроорганизмов.

По словам Кобзева, специалисты Роспотребнадзора, федерального и регионального Минздрава, медики Иркутска и Шелехова, а также правоохранители работали в условиях повышенного информационного внимания.

Губернатор поблагодарил специалистов за проведённую работу. Отдельно он отметил главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Кобзев заявил, что комплекс мероприятий завершён после получения официальной информации от экспертной комиссии и специалистов санитарного ведомства.

История с заболевшей сотрудницей Иркутского противочумного института получила широкий резонанс после появления сообщений о возможной особо опасной инфекции. Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор не обнаружил в биоматериалах женщины микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью, а у контактировавших с ней людей выявили только два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.

Накануне завершения всех мероприятий Life.ru также сообщал, что почти 5 тысяч лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов, а санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске, Шелехове и области Роспотребнадзор оценивал как спокойную.