Рядом с мамой ребёнок впервые учится доверять другому человеку, а её поддержка помогает увереннее пробовать новое и меньше бояться ошибок, рассказала психолог Елена Шаронова. По её словам, ещё до рождения на развитие нервной системы малыша может влиять эмоциональное состояние матери.

После рождения для младенца особенно важно чувствовать себя в безопасности. Когда он плачет, мама откликается, берёт его на руки, успокаивает. Постепенно малыш запоминает, что может рассчитывать на помощь. Так складывается надёжная привязанность. В этом участвует и отец, когда так же чутко и предсказуемо реагирует на потребности ребёнка.

Во взрослой жизни этот опыт помогает доверять партнёру, отстаивать свои границы и справляться с трудностями. Если же в семье не хватало тепла, человек порой неосознанно выбирает партнёров, которые напоминают ему родителей.

«Мамина любовь и забота — это не просто приятный эмоциональный фон детства. Это биологический и психологический каркас, на котором строится вся дальнейшая жизнь человека», — заключила собеседница РИАМО.