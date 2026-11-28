Если мама часто переделывала что-то за ребёнка и говорила, что сам он не справится, ему и во взрослом возрасте будет трудно принимать решения, уверена психолог Оксана Васильева. По её словам, человек может откладывать выбор из-за страха ошибиться или по привычке соглашаться, хотя ему хочется отказать.

Разобраться в этом помогает вопрос: что я сам думаю о своём поступке, а за что меня когда-то ругала мама? С психологом можно понять, какие детские оценки человек до сих пор принимает за собственные убеждения. Тогда становится легче решить, чего он хочет сейчас, и спокойнее реагировать на замечания близких.

По мнению собеседницы «Вечерней Москвы», разобраться с детскими обидами раз и навсегда вряд ли получится. Переезд, брак или беременность могут вновь вызвать знакомые переживания. В ходе терапии человек учится замечать, что именно его задело, и выбирать, как на это ответить.