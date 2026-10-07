Карта заботы для бабушек и дедушек: В России предложили ввести единую систему скидок для пенсионеров

В России предложили запустить единую систему скидок на продукты питания, медикаменты и бытовые услуги для граждан старшего поколения. С инициативой распространить работающий социальный механизм на всю территорию страны выступили в партии ЛДПР, узнал Life.ru.

За основу взят проект дисконтной карты «Северная забота», стартовавший в 2025 году при поддержке совета ветеранов Архангельска. Программа зарекомендовала себя как прикладной инструмент защиты бюджета пожилых людей: только в одном городе её участниками стали около 20 тысяч человек.

Бесплатная карта выдается гражданам старше 60 лет и действует в аптеках, продуктовых магазинах, медицинских лабораториях, парикмахерских, химчистках, мастерских и заведениях общепита. Ключевое преимущество инициативы — простота и доступность: карта не привязана к коммерческим банкам и не требует открытия расчетных счетов.

Успешный опыт объединения бизнеса ради поддержки граждан старшего возраста решено вывести на общероссийский уровень, вовлекая в проект национальных ритейлеров. Создание аналогичных систем скидок по всей России позволит реально защитить бюджеты миллионов пенсионеров и обеспечить им доступ к базовым товарам без лишней финансовой нагрузки.

«Мы в ЛДПР считаем, что такую помощь должны получать пожилые люди по всей России. Наши родители, бабушки и дедушки заслуживают внимания и заботы, которые чувствуются в повседневной жизни: когда покупают продукты или обращаются за необходимыми услугами. Поэтому мы направим письма крупным федеральным торговым сетям с предложением присоединиться к проекту. Их участие позволит сделать эту поддержку доступной для гораздо большего числа пенсионеров — в том числе в небольших городах и посёлках», — пояснила Харченко.

Главным условием успешного запуска такой программы в масштабах всей страны авторы называют привлечение крупнейших федеральных торговых сетей. Первым шагом в этом направлении стало официальное обращение к руководству ритейлера «Магнит» и «Магнит Аптека» (АО «Тандер») с предложением подключиться к системе льгот для держателей карт и предоставить скидки на социально значимые продукты и медикаменты. Отработанная на базе гиганта розницы схема должна стать стандартом для всех регионов России.

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