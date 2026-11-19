Картину Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 190,4 миллиона долларов. Полотно стало самым дорогим произведением художника, когда-либо проданным на открытых торгах, сообщает AFP.

Победная ставка составила 165 миллионов долларов, однако с учётом комиссии аукционного дома итоговая стоимость выросла более чем на 25 миллионов. При этом перед торгами эксперты оценивали произведение примерно в 180 миллионов долларов.

Предыдущий аукционный рекорд Ван Гога держался с ноября 2022 года, когда его картину «Сад с кипарисами» продали на Christie's за 117,2 миллиона долларов. Теперь эта планка превышена более чем на 73 миллиона.

«Цветущие каштаны» размером 70 на 58 сантиметров художник написал 24 мая 1890 года во французском Овер-сюр-Уаз, где провёл последние месяцы жизни. Работа за свою историю прошла через руки известных коллекционеров и галеристов, а также выставлялась в музеях Европы и США.

Ранее Life.ru рассказывал, что Sotheby's впервые за несколько десятилетий представил публике коллекцию аргентинской семьи Блакье — Аррьеты. В собрание вошли 12 произведений известных мастеров, включая работы Поля Сезанна, Клода Моне и Пьера Огюста Ренуара. Общую стоимость коллекции оценивали более чем в 450 миллионов долларов.

При этом незадолго до аукциона наследники немецкого издателя Самуэля Фишера потребовали снять полотно с продажи. Они утверждали, что семья была вынуждена расстаться с произведением в 1936 году из-за преследований со стороны нацистов. За день до торгов Sotheby's объявил о достижении соглашения между наследниками и нынешними владельцами картины. Условия договорённости не раскрывались.