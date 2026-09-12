«Карты перетасованы»: Заморозка активов РФ изменила мировой рынок золота
Les Echos: Страны начали забирать золото с Запада после заморозки активов РФ
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Заморозка российских активов после начала конфликта на Украине повлияла на отношение ряда стран к доллару и хранению золотовалютных резервов на Западе. Об этом пишет французская газета Les Echos.
По данным издания, ранее центральные банки многих государств предпочитали хранить золото в крупнейших западных финансовых центрах — в частности, в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и Банке Англии. Эти площадки считались одними из самых надёжных благодаря доступу к крупным мировым рынкам. Однако после блокировки активов Центробанка России в 2022 году ситуация изменилась.
«Заморозка активов Центрального банка России в 2022 году перетасовала карты. Центральные банки ускорили отказ от доллара в своих резервах. Санкции же подтолкнули страны к тому, чтобы забирать золото из зарубежных хранилищ или искать другие места для его хранения», — отмечает Les Echos.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро российских средств находятся в ЕС, основная часть — на счетах бельгийской системы Euroclear.
Сейчас Еврокомиссия обсуждает возможность использования части этих активов для поддержки Украины. Речь идёт примерно о 140 млрд евро в рамках так называемого репарационного кредита, который Киев должен будет вернуть при выполнении определённых условий.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что получила около 8 млрд евро доходов от размещения замороженных российских средств и направила эти деньги Украине.
Москва в ответ ввела ограничения на активы иностранных инвесторов из недружественных стран. Их средства и доходы от них переводятся на специальные счета типа «С» и могут быть выведены только по решению российской правительственной комиссии.
А ранее Бельгия публично отказалась передавать Украине замороженные российские активы, а министр обороны страны Тео Франкен заявил, что в этом вопросе «дверь закрыта». Тогда Брюссель предупреждал другие страны ЕС о попытках загнать Бельгию в угол. Life.ru также писал, что четыре страны ЕС ранее потребовали вновь рассмотреть возможность использования активов для РФ Украины. Главным препятствием и тогда оставалась позиция Бельгии и опасения по поводу возможных исков России.
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