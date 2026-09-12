«Карты перетасованы»: Заморозка активов РФ изменила мировой рынок золота

Заморозка российских активов после начала конфликта на Украине повлияла на отношение ряда стран к доллару и хранению золотовалютных резервов на Западе. Об этом пишет французская газета Les Echos.

По данным издания, ранее центральные банки многих государств предпочитали хранить золото в крупнейших западных финансовых центрах — в частности, в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и Банке Англии. Эти площадки считались одними из самых надёжных благодаря доступу к крупным мировым рынкам. Однако после блокировки активов Центробанка России в 2022 году ситуация изменилась.

«Заморозка активов Центрального банка России в 2022 году перетасовала карты. Центральные банки ускорили отказ от доллара в своих резервах. Санкции же подтолкнули страны к тому, чтобы забирать золото из зарубежных хранилищ или искать другие места для его хранения», — отмечает Les Echos.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро российских средств находятся в ЕС, основная часть — на счетах бельгийской системы Euroclear.

Сейчас Еврокомиссия обсуждает возможность использования части этих активов для поддержки Украины. Речь идёт примерно о 140 млрд евро в рамках так называемого репарационного кредита, который Киев должен будет вернуть при выполнении определённых условий.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что получила около 8 млрд евро доходов от размещения замороженных российских средств и направила эти деньги Украине.

Москва в ответ ввела ограничения на активы иностранных инвесторов из недружественных стран. Их средства и доходы от них переводятся на специальные счета типа «С» и могут быть выведены только по решению российской правительственной комиссии.