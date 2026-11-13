Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку возможному назначению Эммануэля Макрона или Каи Каллас представителем Европы на переговорах с Москвой. По его словам, сообщения о кандидатах постоянно меняются, а ясности в этом вопросе пока нет.

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении французского президента, представитель Кремля отметил, что не располагает такой информацией.

«Не знаем, что за информация. Каждый час новая информация», — сказал Песков.

Отдельно журналисты поинтересовались отношением Москвы к кандидатуре главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила, что представлять ЕС на переговорах должен человек, выражающий интересы всего объединения, а не отдельного государства.

«Без комментариев этот вопрос оставлю», — ответил представитель Кремля.

Накануне Макрон выразил готовность участвовать в переговорах с Россией по украинскому урегулированию. При этом французский лидер подчеркнул, что европейским странам сначала необходимо выработать единую позицию относительно будущего Украины и собственной безопасности.

Между тем в Евросоюзе продолжаются споры о том, кому доверить диалог с Москвой. Среди возможных кандидатов также называют председателя Евросовета Антониу Кошту, которого ряд европейских дипломатов считает наиболее приемлемой фигурой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз разделился на три лагеря из-за выбора переговорщика с Россией. По данным Politico, одни страны поддерживают Кошту, другие выступают за представителей Франции и Германии, а третья группа продвигает Каллас.