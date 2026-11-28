Если жёсткий диск начал издавать непривычный стрекот или скрежет, стоит сразу скопировать важные файлы на другой носитель, посоветовал ИТ-эксперт Сергей Щербаков. По его словам, на износ диска могут указывать и другие признаки: компьютер подолгу загружается, зависает, а при копировании документов выдаёт ошибки.

«Выключайте компьютер, если щелчки частые: каждый лишний час работы увеличивает риск потерять то, что ещё можно спасти», — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Когда файлы уже сохранены, нужно проверить показатели встроенной системы диагностики SMART. Если она зафиксировала хотя бы одну неисправимую ошибку, пора планировать замену диска. Однако у 23% накопителей, которые в итоге вышли из строя, система заранее не выдала предупреждения, отметил специалист.