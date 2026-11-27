«Запросто может загореться»: Чем опасны пауэрбанки и телефонные аккумуляторы
Эксперт Смирнов: Вздутый пауэрбанк опасно заряжать и выбрасывать в мусор
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если у пауэрбанка вздулся корпус или у старого телефона начала отходить крышка, пользоваться устройством и ставить его на зарядку опасно. Так может проявиться внутреннее повреждение литиевой батареи, предупредил профильный эксперт Руслан Смирнов.
По его словам, для исправного пауэрбанка подойдёт сухая полка вдали от плиты, обогревателя и прямых солнечных лучей. Если устройство долго лежит без дела, лучше поддерживать заряд на уровне 50%. Съёмный аккумулятор стоит оставить в заводской упаковке, чтобы его контакты случайно не замкнули ключи или монеты.
Если батарея сильно нагрелась, зашипела или задымилась, брать её в руки нельзя. Нужно выйти из помещения и позвонить по номеру 112. Отслужившему пауэрбанку тоже не место в мусорном ведре. Если батарея вздулась или протекает, об этом стоит заранее предупредить сотрудников пункта приёма.
«Даже сломанное устройство всё равно может сохранять заряд, а при сдавливании батарея запросто может загореться. Для утилизации нужно найти пункт приёма аккумуляторов или электронных отходов», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее в Крыму среди ночи взорвался пауэрбанк, который лежал в шкафу с одеждой. По словам хозяйки, к устройству не был подключён телефон, а сам пауэрбанк не стоял на зарядке. От хлопка проснулся ребёнок, но вещи в шкафу не загорелись.