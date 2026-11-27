Если у пауэрбанка вздулся корпус или у старого телефона начала отходить крышка, пользоваться устройством и ставить его на зарядку опасно. Так может проявиться внутреннее повреждение литиевой батареи, предупредил профильный эксперт Руслан Смирнов.

По его словам, для исправного пауэрбанка подойдёт сухая полка вдали от плиты, обогревателя и прямых солнечных лучей. Если устройство долго лежит без дела, лучше поддерживать заряд на уровне 50%. Съёмный аккумулятор стоит оставить в заводской упаковке, чтобы его контакты случайно не замкнули ключи или монеты.

Если батарея сильно нагрелась, зашипела или задымилась, брать её в руки нельзя. Нужно выйти из помещения и позвонить по номеру 112. Отслужившему пауэрбанку тоже не место в мусорном ведре. Если батарея вздулась или протекает, об этом стоит заранее предупредить сотрудников пункта приёма.

«Даже сломанное устройство всё равно может сохранять заряд, а при сдавливании батарея запросто может загореться. Для утилизации нужно найти пункт приёма аккумуляторов или электронных отходов», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».