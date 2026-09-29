«Каждый раз страшно»: Московский инженер повёл взвод в бой после ранения командира на СВО

Бывший сервисный инженер из Москвы с позывным Марвел взял командование на себя уже в первом бою на СВО, когда его командира ранило. Сейчас он младший лейтенант и возглавляет взвод.

Решение отправиться на передовую собеседник RT принял летом 2023 года: приехал к родственникам в Белгород и застал массированные удары ВСУ по приграничью. Прежде его военный опыт ограничивался срочной службой водителем.

Первое боевое задание Марвел выполнял на Времевском выступе. После ранения командира он организовал действия растерявшихся бойцов, помог пострадавшим и наладил эвакуацию. Группа выполнила задачу.

«Всем страшно, и самому страшно, каждый раз страшно. Только иногда нужно принимать решение, анализировать обстановку и действовать», — объяснил военный.

За бои под Работино он получил медаль «За отвагу». После нескольких контузий у офицера ухудшился слух, однако службу он продолжает. Своим принципом командир называет готовность всегда оставаться рядом с подчинёнными.

«Я всегда со своими ребятами — и в беде, и в радости. Меня так воспитали, так должен себя вести офицер, командир», — уверен боец ВС РФ.

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