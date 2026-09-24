«Кажется абсолютно логичным»: В США вызвал ажиотаж «кокаин Зеленского»
Американский журналист Хинкл отреагировал на кокаин с фото Зеленского
Обложка © ЦОС ФСБ РФ
Американский журналист Джексон Хинкл иронично отреагировал на кадры ФСБ с крупной партией кокаина, на упаковках которого была размещена фотография Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.
«Это почему-то кажется абсолютно логичным», — прокомментировал Хинкл снимки.
Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина, который перевозил более 300 килограммов кокаина в Подмосковье. Наркотики планировали транзитом отправить в страны Евросоюза. На части изъятых брикетов находилась фотография молодого Зеленского с поднятым вверх большим пальцем. На его глазах были изображены знаки доллара, а под снимком размещена надпись «2026».
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