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Опубликовано 24 сентября, 13:34

«Кажется абсолютно логичным»: В США вызвал ажиотаж «‎кокаин Зеленского»

Американский журналист Хинкл отреагировал на кокаин с фото Зеленского

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Американский журналист Джексон Хинкл иронично отреагировал на кадры ФСБ с крупной партией кокаина, на упаковках которого была размещена фотография Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.

«Это почему-то кажется абсолютно логичным», — прокомментировал Хинкл снимки.

ФСБ показала видео изъятия 300 кг кокаина с фото Зеленского в Подмосковье
ФСБ показала видео изъятия 300 кг кокаина с фото Зеленского в Подмосковье

Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина, который перевозил более 300 килограммов кокаина в Подмосковье. Наркотики планировали транзитом отправить в страны Евросоюза. На части изъятых брикетов находилась фотография молодого Зеленского с поднятым вверх большим пальцем. На его глазах были изображены знаки доллара, а под снимком размещена надпись «2026».

Больше новостей о громких задержаниях и уголовных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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