Американская супермодель Кендалл Дженнер стала героиней многочисленных пародий из-за рекламы косметики, которую, по мнению зрителей, она даже толком не наносит на лицо. Пользователей особенно позабавило, что за один рекламный пост звезда может получать баснословные суммы — его оценочная стоимость достигает 1,76 миллиона долларов, или примерно 144 миллионов рублей. Об этом сообщил Mash Money.

Поводом для насмешек стали сразу несколько рекламных интеграций Дженнер с L’Oréal Paris. В одном из роликов модель демонстрирует сыворотку для лица, хотя, как заметили комментаторы, средство она наносит поверх уже готового макияжа. Пользователи усомнились, что такая демонстрация вообще позволяет оценить действие продукта.

Но настоящую волну пародий вызвала реклама тонального кушона Infaillible. На видео Кендалл аккуратно похлопывает спонжем по щекам, подбородку и области под глазами. Вот только зрители так и не разглядели на аппликаторе следов косметики. В комментариях тут же начали шутить, что модели, похоже, заплатили за демонстрацию упаковки, а непосредственное нанесение средства в контракт не входило.

После этого пользователи принялись изучать и другие рекламные ролики знаменитости. В Сети появились подборки, где Дженнер держит тушь на расстоянии от ресниц и лишь имитирует использование косметики.

Примечательно, что в рейтинге Hopper HQ за 2024 год стоимость одного рекламного поста Кендалл Дженнер оценивалась в 1,758 миллиона долларов.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг рекламы косметического бренда Sen Sulu с Валей Карнавал. В Казахстане пользователи соцсетей призывали бойкотировать марку после появления блогерши в кампании туши для ресниц. Возмущение было связано с прежними обвинениями в адрес инфлюенсерши. Представителям компании пришлось объяснять, что сотрудничество с Карнавал носило разовый характер и было направлено на привлечение новой аудитории.

Ещё один резонансный рекламный скандал разгорелся вокруг блогерши Анастасии Мироновой. В сентябре её бренд парфюмерии для волос подвергся критике из-за рекламной фотографии, напоминающей могилу. Пользователи сочли такую подачу неуместной, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о намерении проверить деятельность блогерши.