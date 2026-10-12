Киев может утонуть в нечистотах через три дня без канализации, предупреждает водоканал

Киеву грозит эпидемиологическая катастрофа всего через трое суток после возможной остановки канализационной системы. С таким предупреждением выступил заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко.

По словам представителя коммунального предприятия, прекращение отвода сточных вод способно за считаные дни привести к тяжёлым санитарным последствиям.

Особенно опасной такая ситуация станет для обитателей нижних этажей многоквартирных домов. Именно они, как подчеркнул Горкуценко, столкнутся с наибольшими трудностями в случае выхода канализации из строя.

Ранее Life.ru сообщал, что академик РАН Геннадий Онищенко предупредил Киев об угрозе кишечных инфекций из-за возможной остановки канализации. По его словам, перебои с водоснабжением и электричеством могут привести к серьёзному ухудшению санитарной обстановки. Дополнительную опасность представляют крысы, способные распространять заболевания и повреждать подземные коммуникации. Эксперт подчеркнул, что восстановление коммунальной инфраструктуры должно стать одной из первоочередных задач местных властей

8 октября «Киевводоканал» временно прекратил принимать сточные воды из Борщаговской общины. Причиной стали проблемы с электроснабжением объектов предприятия. Одновременно часть населённых пунктов столкнулась с перебоями в подаче воды, которую начали постепенно восстанавливать после стабилизации ситуации в энергосистеме.