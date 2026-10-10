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Опубликовано 10 октября, 21:57

Киевлян призвали запастись едой и зарядить пауэрбанки на случай ЧС

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Жителей Киева призвали подготовиться к возможным аварийным ситуациям на фоне проблем с энергетикой. В городской администрации рекомендовали сделать запас воды и продуктов минимум на три дня.

Киевлян также попросили зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Власти советуют заранее запастись продуктами длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления.

Кроме того, горожанам рекомендуют утеплить жильё: заклеить стыки окон и проверить внешнюю изоляцию.

Украинский аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук на фоне проблем с энергетикой призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области.

«Всё идёт по пессимистическому сценарию»: В Киеве оценили состояние энергетики
«Всё идёт по пессимистическому сценарию»: В Киеве оценили состояние энергетики

Ранее в Киеве прогремела очередная серия взрывов. В течение 10 октября ВС РФ наносят удары по целям в украинской столице. Мониторинговые каналы сообщали о применении «Цирконов».

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Матвей Константинов
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