Киевлян призвали запастись едой и зарядить пауэрбанки на случай ЧС

Жителей Киева призвали подготовиться к возможным аварийным ситуациям на фоне проблем с энергетикой. В городской администрации рекомендовали сделать запас воды и продуктов минимум на три дня.

Киевлян также попросили зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Власти советуют заранее запастись продуктами длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления.

Кроме того, горожанам рекомендуют утеплить жильё: заклеить стыки окон и проверить внешнюю изоляцию.

Украинский аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук на фоне проблем с энергетикой призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области.

Ранее в Киеве прогремела очередная серия взрывов. В течение 10 октября ВС РФ наносят удары по целям в украинской столице. Мониторинговые каналы сообщали о применении «Цирконов».