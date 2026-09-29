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Опубликовано 29 сентября, 14:15

Киевский университет имени Шевченко перевели на дистант ради безопасности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 29 сентября перешёл на дистанционный формат работы и обучения. Очные занятия планируется приостановить до 16 октября из-за ухудшения ситуации с безопасностью в украинской столице.

«С 29 сентября по 16 октября 2026 года КНУ переходит на дистанционный формат работы и организации образовательного процесса. Решение принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве», — говорится в сообщении вуза.
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На удалённую работу переводят не только студентов и преподавателей. Сотрудники университета также должны выполнять свои обязанности дистанционно и оставаться на связи в течение рабочего дня.

При этом установленная дата возвращения к обычному формату не окончательная. В КНУ предупредили, что срок дистанционной работы могут изменить в зависимости от дальнейшей ситуации.

Вопросы безопасности в вузе оказались в центре внимания и несколькими днями ранее. После сообщений о якобы недопуске студентов одного из факультетов в укрытие во время воздушной тревоги университет провёл проверку. В КНУ заявили, что эта информация не подтвердилась, однако после инцидента руководство решило дополнительно усилить меры безопасности и провести повторные инструктажи для сотрудников и учащихся.

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Марина Фещенко
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