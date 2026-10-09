Ким Ё Чжон: КНДР намерена и дальше игнорировать Южную Корею

Пхеньян не собирается менять курс в отношениях с Сеулом и намерен и дальше демонстративно игнорировать Южную Корею. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

«Созданные на этот раз фарсы Сеула, представляя собой беспрецедентную в истории военно-политическую и моральную провокацию против КНДР, послужили решительными и историческими материалами для увековечения нашего понимания о подонках РК из поколения в поколение. Вот они в миниатюре показывают глупость и неуклюжесть Сеула. По поручению главы нашего государства и по единодушному мнению корейского народа я заявляю, что мы впредь будем полностью отворачиваться от подонков человечества РК и игнорировать их», — говорится в заявлении Ё Чжон.

Поводом для новой критики стали в том числе планы Сеула передать Пхеньяну медицинское оборудование в рамках гуманитарной помощи. Ким Ё Чжон отвергла такой подход, связав его с обвинениями КНДР в причастности к взрыву мин в приграничной зоне. Она назвала эти действия «двумя сторонами одной монеты» и заявила, что их общей целью считает нанесение ущерба имиджу КНДР.

Напомним, 3 октября Ким Ё Чжон заявила, что КНДР намерена полностью отгородиться от Южной Кореи и не оставлять возможностей для контактов с Сеулом. Укрепление межкорейской границы направлено именно на её полное закрытие. Она дала понять, что речь идёт не о временном усилении границы. КНДР уже усиливала охрану границы с Южной Кореей на фоне инцидентов с беспилотниками.