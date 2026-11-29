Итальянский гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем Гран-при Катара — 22-го этапа чемпионата мира «Формулы-1». Для 20-летнего пилота этот успех оказался уже десятым в нынешнем сезоне. Гонка прошла 29 ноября на трассе «Лусаил».

Второе место занял напарник победителя по команде, британец Джордж Расселл. Тройку призёров замкнул австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Таким образом, «Мерседес» занял две верхние ступени пьедестала.

Расселл стартовал с поул-позиции и лидировал почти до середины дистанции. Однако повреждение болида и проблемы с попавшими в машину обломками позволили Антонелли перехватить инициативу. На финише итальянец опередил партнёра на 31,4 секунды.

Пиастри уступил Расселлу всего 1,4 секунды. Четвёртым финишировал действующий чемпион прошлого сезона Ландо Норрис, а пятую позицию занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Шестым стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари».

Антонелли ещё до катарского этапа обеспечил себе чемпионский титул, став самым молодым победителем общего зачёта в истории «Формулы-1». Судьба первенства определилась после Гран-при Мексики, где итальянец занял третье место.

Заключительный, 23-й этап чемпионата мира состоится в Абу-Даби с 4 по 6 декабря. Именно в Объединённых Арабских Эмиратах завершится сезон «Формулы-1» 2026 года.