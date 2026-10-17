Кисть лучше скребка: Садовод раскрыла тонкости осенней побелки деревьев

Перед осенней побелкой деревья нужно аккуратно очистить, избегая инструментов, способных повредить кору, посоветовала председатель садовод Татьяна Олейник. По её словам, для этой работы лучше подойдут деревянный скребок или кисть с жёсткой щетиной.

В беседе с 360.ru специалист объяснила, что начинать следует с подготовки земли вокруг ствола: её застилают геотканью или полиэтиленом. Затем со ствола и основных ветвей снимают мох и лишайники, а осыпавшийся мусор собирают и удаляют.

«Иногда садоводы используют для этого металлические скребки. С этим я была бы поаккуратнее — лучше взять что-то более щадящее. Например, кисти с твёрдой щетиной. Или скребок, но деревянный», — отметила эксперт.

Для очистки удобнее выбирать момент, когда кора влажная. С побелкой последовательность обратная: поверхность сначала должна просохнуть, иначе покрытие будет хуже держаться. Глубокие повреждения садовод рекомендовала предварительно обработать садовым варом.

Сам состав наносят кистью сверху вниз, позволяя ему стекать по стволу. Рекомендуемая толщина слоя — два-три миллиметра. Осенняя побелка помогает защитить кору от солнечных ожогов и повреждений при перепадах температуры, заключила эксперт.

Ранее биолог рассказала о подготовке сада к зиме. Помимо побелки, она рекомендовала защищать молодые стволы от грызунов и убирать больные плоды, на которых могут сохраняться возбудители заболеваний.