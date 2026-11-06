Кличко ответил Зеленскому на обвинения в плохой подготовке Киева к зиме
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Мэр Киева Виталий Кличко отверг претензии Владимира Зеленского к подготовке столицы к отопительному сезону. В своём Telegram-канале градоначальник заявил, что план устойчивости города почти полгода оставался без утверждения.
«Это после того, как почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные легенды», — написал Кличко.
По словам мэра, в Киеве работает энергетический штаб. При этом он пожаловался, что ключевые объекты энергосистемы остались без защиты средствами ПВО.
Ранее Зеленский назвал ситуацию с энергоснабжением Киева самой тяжёлой в стране. Длительные отключения света и воды он связал с невыполнением городскими властями решений по подготовке к зиме.
Противостояние вокруг отопительного сезона продолжается не первый месяц. Ранее Кличко заявлял, что обвинениями в недостаточной подготовке столицы пытаются добиться его отставки. Он отвергал претензии и называл их частью кампании против местного самоуправления.
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