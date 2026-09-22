КНДР испытала новое вооружение при Ким Чен Ыне
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В КНДР заявили об испытании нового вида вооружения, однако его назначение и технические характеристики власти страны раскрывать не стали. За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытание названо частью работы Главного управления ракетостроения и подведомственных ему научно-исследовательских институтов, направленной на реализацию государственной линии в сфере обороны. Ким Чен Ын заявил, что создание такой системы имеет значение для готовности страны к войне и дальнейшего развития вооружённых сил. Он также охарактеризовал испытание как заметное обновление военного потенциала КНДР.
Северокорейский лидер связал достигнутый результат с работой специалистов научно-технической группы, занимавшихся разработкой системы, и поблагодарил сотрудников Главного управления ракетостроения, оборонных НИИ и коллектив разработчиков.
Ранее штаб начальников штабов Республики Корея сообщил о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, пуск был произведён из района города Вонсан. До этого Пхеньян произвёл очередной ракетный пуск в сторону Японского моря 12 сентября.
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