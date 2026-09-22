КНДР испытала новое вооружение при Ким Чен Ыне

В КНДР заявили об испытании нового вида вооружения, однако его назначение и технические характеристики власти страны раскрывать не стали. За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытание названо частью работы Главного управления ракетостроения и подведомственных ему научно-исследовательских институтов, направленной на реализацию государственной линии в сфере обороны. Ким Чен Ын заявил, что создание такой системы имеет значение для готовности страны к войне и дальнейшего развития вооружённых сил. Он также охарактеризовал испытание как заметное обновление военного потенциала КНДР.

Северокорейский лидер связал достигнутый результат с работой специалистов научно-технической группы, занимавшихся разработкой системы, и поблагодарил сотрудников Главного управления ракетостроения, оборонных НИИ и коллектив разработчиков.