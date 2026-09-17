Количество автомобильных марок на российском рынке увеличилось вдвое за 6 лет

Российский авторынок за шесть лет пополнился десятками брендов, однако в ближайшие годы их количество может сократиться. По мнению автоэксперта Сергея Целикова, небольшим игрокам будет всё сложнее оплачивать работу дилеров, обеспечивать гарантийный ремонт и содержать склады запчастей.

Он отметил, что до 2020 года в России было представлено примерно 50–60 марок легковых автомобилей. Затем их число начало последовательно увеличиваться. В 2026 году показатель достиг 123. Главной причиной расширения стало активное продвижение китайских производителей, которые заняли значительную часть рынка после ухода ряда международных концернов.

Дополнительно ассортимент увеличили новые российские бренды и параллельный импорт. Аналитик Владимир Чернов уверен, что эти цифры прежде всего показывают, насколько сильно перестроился российский авторынок. Однако рост числа эмблем не означает сопоставимого увеличения разнообразия автомобилей.

«При этом за несколькими брендами могут стоять один концерн и общая техническая база. Поэтому количество названий растёт быстрее, чем разнообразие самих машин. Важно также отличать полноценное присутствие марки с дилерами и сервисом от единичных поставок», — подчеркнул собеседник RG.ru.

В свою очередь доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов посоветовал покупателям оценивать не только название на капоте. Значение имеют происхождение марки, наличие моделей на той же платформе, реальные возможности обслуживания в России, доступность деталей и востребованность машины при последующей продаже.

К слову, средняя стоимость нового автомобиля в России за пять лет увеличилась почти вдвое: с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,29 млн в 2025-м. Наиболее заметный дальнейший рост прогнозируется для автомобилей, поступающих по альтернативным каналам.