Командование 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ отказалось направить военных инженеров в Конотоп Сумской области, где сохраняются перебои с электричеством и водоснабжением. За помощью к военным обратились городские власти, однако получили отказ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Конотопе продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. На этом фоне администрация города обратилась к командованию 8-го корпуса ДШВ с просьбой выделить инженерные подразделения для оказания помощи в восстановлении объектов инфраструктуры», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, задействовать военных для ремонта коммунальных объектов не удалось из-за их занятости другими задачами. Большинство военнослужащих корпуса сейчас участвует в строительстве командных пунктов, а оставшихся бойцов направили на передовые позиции вместо пехотных подразделений.

Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлой ситуации с электроснабжением Конотопа. Ещё 28 октября мэр города Артём Семенихин сообщал, что жители пятые сутки остаются без стабильного электричества. По его словам, часть повреждённых энергообъектов уже невозможно восстановить, а запасов дизельного топлива для генераторов недостаточно. Электричество удавалось подавать преимущественно в больницу и периодически на объекты водоснабжения. Украинские власти связывали перебои с ударами по энергетической инфраструктуре 24 октября.

Проблемы с ремонтом наблюдаются и в других украинских городах. Как писал Life.ru, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал о нехватке денег и специалистов для восстановления повреждённых объектов. По его оценке, энергетической отрасли необходимо около 20 миллиардов гривен. Часть оборудования уже оплачена примерно на 70%, однако установить его не удаётся из-за задержек оставшихся платежей. Дополнительной проблемой эксперт называл дефицит квалифицированных электриков и других технических специалистов.