Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ объявило пропавшими без вести раненых военнослужащих, заблокированных на позициях после российского удара в Сумской области. При этом бойцы продолжают выходить на связь, однако их отказываются эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, пострадавшие остаются на своих позициях и поддерживают радиосвязь с сослуживцами.

«Их отказываются эвакуировать, несмотря на то, что они ещё выходят на связь по рации», — рассказал источник.

Обстановка на Сумском направлении остаётся напряжённой. Согласно сводке Life.ru за 8 ноября, российские подразделения ведут бои в окрестностях Хотени и Иволжанского, а в районе села Коренёк продолжаются столкновения в лесных массивах. Ранее стало известно о переброске в Сумскую область экипажей радиоэлектронной борьбы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным российских силовых структур, их направили для противодействия беспилотникам.