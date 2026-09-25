Командующий «Севером» раскрыл главное направление наступления группировки «Курск»

Группировка «Курск» ведёт наступательные действия в Сумской области с общим направлением на Сумы. Об этом командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову.

«Группировка «Курск» ведёт наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», — сообщил Никифоров.

Доклад прозвучал во время инспекции Белоусовым группировки войск «Север». Российское командование также сообщило главе Минобороны о ходе создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Life.ru писал о продвижении группировки «Север» в Сумской области. 1 сентября Владимир Путин заявил, что российские подразделения находились примерно в 12 километрах от окружной дороги Сум и продолжали создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы.