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Опубликовано 25 сентября, 14:18

Командующий «Севером» раскрыл главное направление наступления группировки «Курск»

Командующий «Севером» Никифоров: Группировка «Курск» наступает на Сумы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Группировка «Курск» ведёт наступательные действия в Сумской области с общим направлением на Сумы. Об этом командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову.

«Группировка «Курск» ведёт наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», — сообщил Никифоров.

Доклад прозвучал во время инспекции Белоусовым группировки войск «Север». Российское командование также сообщило главе Минобороны о ходе создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

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Ранее Life.ru писал о продвижении группировки «Север» в Сумской области. 1 сентября Владимир Путин заявил, что российские подразделения находились примерно в 12 километрах от окружной дороги Сум и продолжали создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы.

Главные новости о Вооружённых силах России и ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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