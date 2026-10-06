Конец связи: Военный эксперт раскрыл последствия ударов по дата-центрам Украины

Удары по киевским дата-центрам могут лишить ВСУ связи и доступа к информации, даже если она хранится за пределами Украины, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие объекты обеспечивают работу гражданского и военного интернета, а также цифровой телефонии.

Часть необходимых украинским военным данных находится на зарубежных серверах, однако доступ к ним зависит от промежуточной инфраструктуры. Чем меньше центров продолжит работу, тем серьёзнее будут трудности ВСУ с коммуникацией и получением информации.

«Но данные дата-центры являются передаточными звеньями, такими сетевыми узлами, через которые проходит информация», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Напомним, киевский дата-центр Cosmonova прекратил работу после удара ВС РФ. В компании сообщили о переносе данных и восстановлении инфраструктуры, не назвав сроков возвращения сервисов. По информации Минобороны России, объект обеспечивал мобильный интернет и поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.