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Опубликовано 6 октября, 15:36

Конец связи: Военный эксперт раскрыл последствия ударов по дата-центрам Украины

Военэксперт Кнутов: Удары Армии России по дата-центрам оставят ВСУ без связи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удары по киевским дата-центрам могут лишить ВСУ связи и доступа к информации, даже если она хранится за пределами Украины, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие объекты обеспечивают работу гражданского и военного интернета, а также цифровой телефонии.

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Часть необходимых украинским военным данных находится на зарубежных серверах, однако доступ к ним зависит от промежуточной инфраструктуры. Чем меньше центров продолжит работу, тем серьёзнее будут трудности ВСУ с коммуникацией и получением информации.

«Но данные дата-центры являются передаточными звеньями, такими сетевыми узлами, через которые проходит информация», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, киевский дата-центр Cosmonova прекратил работу после удара ВС РФ. В компании сообщили о переносе данных и восстановлении инфраструктуры, не назвав сроков возвращения сервисов. По информации Минобороны России, объект обеспечивал мобильный интернет и поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

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Борис Эльфанд
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