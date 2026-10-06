Конец связи: Военный эксперт раскрыл последствия ударов по дата-центрам Украины
Военэксперт Кнутов: Удары Армии России по дата-центрам оставят ВСУ без связи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Удары по киевским дата-центрам могут лишить ВСУ связи и доступа к информации, даже если она хранится за пределами Украины, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие объекты обеспечивают работу гражданского и военного интернета, а также цифровой телефонии.
Часть необходимых украинским военным данных находится на зарубежных серверах, однако доступ к ним зависит от промежуточной инфраструктуры. Чем меньше центров продолжит работу, тем серьёзнее будут трудности ВСУ с коммуникацией и получением информации.
«Но данные дата-центры являются передаточными звеньями, такими сетевыми узлами, через которые проходит информация», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.
Напомним, киевский дата-центр Cosmonova прекратил работу после удара ВС РФ. В компании сообщили о переносе данных и восстановлении инфраструктуры, не назвав сроков возвращения сервисов. По информации Минобороны России, объект обеспечивал мобильный интернет и поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.
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