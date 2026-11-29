Неправильно упакованная посылка может задержаться в пути, попасть на ручную сортировку или обойтись отправителю дороже первоначального расчёта. Особенно часто такие проблемы возникают в предновогодний сезон, рассказал Life.ru руководитель проектов по упаковке СДЭК Андрей Потовин.

От 7 до 10% отправлений не проходят автоматическую сортировку и уходят на ручной разбор. В декабре эта доля доходит до 15%. Причины почти всегда одни и те же: помятая упаковка, нечитаемая этикетка, нестандартная форма коробки. Для отправителя это лишний день в пути, а иногда и пересчёт стоимости доставки. Андрей Потовин Руководитель проектов по упаковке СДЭК

Одна из самых распространённых ошибок — указание веса и размеров посылки на глаз. В сортировочных центрах отправления проходят автоматическое измерение, и при расхождении фактических параметров с заявленными стоимость доставки может измениться. Поэтому определять длину, ширину, высоту и вес необходимо после окончательной упаковки.

Другой причиной переплаты становится слишком большая коробка. Особенно часто неожиданно высокая стоимость доставки возникает при пересылке лёгких, но объёмных вещей — пуховиков, подушек и крупных мягких игрушек. В таких случаях перевозчик может учитывать не фактический, а объёмный вес отправления.

«Стоимость доставки считается по большему значению одного из двух параметров: физического веса или объёмного веса, который рассчитывается исходя из размеров отправления. У лёгкого, но объёмного отправления объёмный вес больше физического, и за полупустую коробку платят как за полную», — объяснил Потовин.

Чтобы избежать лишних расходов, специалист рекомендует подбирать упаковку по размеру содержимого, а оставшиеся пустоты заполнять защитным материалом, например пузырчатой плёнкой. Объёмные мягкие вещи, которые допускают сжатие, можно предварительно поместить в вакуумные пакеты. Это поможет уменьшить габариты отправления и снизить стоимость перевозки.

Отдельное внимание следует уделять маркировке. Если штрихкод расположен на сгибе, попадает на стык клапанов или наклеен со складками, автоматический сканер может его не распознать. Проблемы также возникают из-за повреждённых этикеток и неправильно наклеенного скотча.

«Сканер сканирует неправильный штрих-код, и отправление уезжает не туда. Старые этикетки нужно снимать целиком или закрашивать», — предупредил эксперт.

Такая ситуация возможна при повторном использовании коробок от предыдущих доставок. Если на упаковке остались старые маркировочные наклейки, оборудование может считать не тот штрихкод. Поэтому перед отправкой необходимо удалить прежние этикетки или полностью закрыть старую маркировку.

Ещё одна ошибка — попытка переслать предметы, запрещённые или ограниченные к перевозке. Среди них могут оказаться пиротехника, баллоны под давлением, некоторые виды аккумуляторов и скоропортящиеся продукты. Для отдельных категорий грузов действуют специальные требования, а возможность перевозки зависит от характеристик вложения и выбранного способа доставки.

По словам Потовина, подобные проблемы могут возникнуть, например, при переезде. Люди складывают в коробки вещи, которые годами хранились дома, и не всегда обращают внимание на баллончики с краской, автомобильную химию или старые аккумуляторы. В результате перевозчик может отказаться принимать отправление, и владельцу придётся забрать его обратно. Чтобы избежать такой ситуации, эксперт рекомендует заранее проверять содержимое по списку запрещённых грузов и отдельно упаковывать хрупкие предметы, жидкости и остальные вещи.

Сложности возникают и тогда, когда отправитель заранее приклеивает маркировку поверх упаковочного скотча. При приёмке коробку могут вскрыть для проверки содержимого, а затем заклеить повторно. В таком случае этикетка рискует оказаться разрезанной или закрытой новым слоем клейкой ленты.

«Наклеивайте этикетку в последнюю очередь либо наклеивайте там, где она не будет заклеена при проверке», — посоветовал Потовин.

Перед отправкой специалист рекомендует ещё раз проверить вес и габариты уже упакованной посылки, убедиться в читаемости штрихкода и отсутствии старых наклеек. Также необходимо заранее ознакомиться со списком запрещённых к перевозке предметов. Это поможет избежать дополнительных расходов и задержек при доставке.