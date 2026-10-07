Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 20:02

Королева Метте-Марит исчезнет из публичной жизни почти до лета 2027 года

Королева Норвегии Метте-Марит не будет работать до лета после пересадки лёгкого

Обложка © ТАСС / DPPA / Sipa USA

Обложка © ТАСС / DPPA / Sipa USA

Супруга норвежского монарха Метте-Марит не будет выходить на официальные выходы вплоть до лета 2027 года — она восстанавливается после операции по пересадке лёгкого, перенесённой в июне. Об этом рассказали в королевском доме Норвегии.

«Её Величество Королева по-прежнему проходит реабилитацию после пересадки лёгкого и предварительно не будет участвовать в официальных мероприятиях до следующего лета», — сообщили в королевском доме.

Там также уточнили, что на осень и зиму не намечено ни государственных визитов, ни зарубежных поездок. По данным дворца, переход власти к новому королю требует времени, поэтому значительная часть работы будет связана с внутренними вопросами.

Семья монарха готовится вернуться к публичной жизни: 9 октября завершится траур по королю Харальду V, ушедшему из жизни в конце августа. Его наследник Хокон VIII на первых порах будет заниматься делами внутри страны. Он намерен провести ряд встреч с представителями разных групп общества.

Крон-принцесса Ингрид Александра, которой недавно исполнилось 22 года, решила сосредоточиться на образовании. Уже в феврале дочь монарха снова уедет в Австралию — там она грызет гранит науки в Университете Сиднея, постигая тонкости международных отношений и политэкономии.

Также сообщается, что вдова Харальда V, королева Соня, останется в строю и продолжит появляться на официальных событиях королевского дома.

Бывший возлюбленный, сестра и друзья: Принцесса Норвегии с мужем требуют $80 млн от прежнего окружения
Бывший возлюбленный, сестра и друзья: Принцесса Норвегии с мужем требуют $80 млн от прежнего окружения

До этого Life.ru рассказывал, что королевский дом Норвегии официально объявил о смене монарха. Трон принял сын ушедшего из жизни Харальда V, выбрав тронное имя Хокон VIII. Новый государь сохранил традиционный девиз династии — «Всё для Норвегии». По протоколу он берёт на себя все государственные и представительские функции главы страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендахв разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar